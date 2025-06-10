У Південній Кореї створили надшвидкісну торпеду без бойової частини: деталі розробки (відео)

На оборонній виставці MADEX 2025 агентство ADD представило експериментальну надшвидкісну торпеду, призначену для використання з морськими безпілотниками нового покоління. Особливістю цієї розробки є принципова відмова від бойової частини — торпеда знищує ціль виключно за рахунок кінетичної енергії на високих швидкостях.

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Про це повідомили оглядачі порталу Naval News.

Південнокорейські розробники з ADD заявляють, що нова торпеда в 3-4 рази швидша за звичайні зразки, які в середньому розвивають до 100 км/год. Такий приріст забезпечується комбінацією твердопаливного реактивного двигуна, встановленого у хвостовій частині, і ефекту кавітації, що досягається завдяки спеціальному пристрою в носовій частині торпеди.

Таким чином, апарат рухається не крізь щільне водне середовище, а крізь менш в'язкий газоподібний простір, що дає змогу розвивати надвисокі швидкості — за оцінками, від 300 до 500 км/год.

Ключова особливість зброї — відсутність традиційної бойової частини. Торпеда завдає пошкодження цілі, пробиваючи її корпус на високій швидкості, що робить атаку вкрай швидкою та ускладнює будь-які спроби ухилення.

Першою бойовою платформою для нової торпеди від ADD може стати безпілотник XLUUV, який наразі розробляється Hanwha Systems. А великий підводний безпілотник MRXUUV (Mission Reconfigurable eXtra-large Unmanned Underwater Vehicle), який наразі розробляється ADD, може послужити випробувальним стендом.

Аналог радянської торпеди "Шквал"

Коментуючи розробку, аналітики Defense Express зазначили, що попри технологічну новизну південнокорейської розробки, її концепція не є унікальною. У СРСР ще в 1960-х роках було розпочато розробку кавітаційної торпеди ВА-111 "Шквал", яку було прийнято на озброєння в 1977 році. Вона також використовувала ефект кавітації та мала твердопаливний двигун, однак на відміну від південнокорейського прототипу, "Шквал" ніс потужну бойову частину: звичайну (210 кг), або ядерну (потужністю до 150 кт).

Радянська кавітаційна торпеда "Шквал" Фото: Відкриті джерела

Характеристики торпеди "Шквал"

Швидкість оригінального "Шквалу" досягала до 375 км/год, а модернізована версія "Шквал-Е" (1992) розганялася, за різними даними, до 450-650 км/год, водночас дальність ураження торпеди було збільшено з 2 до 7-13 км.

Загалом це рішення південнокорейських зброярів може стати вельми ефективним, зважаючи на те, що навіть стара версія радянської торпеди досягала мети приблизно за 19 секунд, що практично унеможливлювало протиторпедний маневр.

Нагадаємо, у лютому українські розробники продемонстрували оновлену версію найменшого підводного безпілотника Toloka TLK 150. Це найкомпактніший дрон сімейства підводних дронів Toloka — його довжина сягає 2,5 метра, а бойове навантаження становить 50 кг.