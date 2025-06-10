В Южной Корее создали сверхскоростную торпеду без боевой части: детали разработки (видео)

На оборонной выставке MADEX 2025 агентство ADD представило экспериментальную сверхскоростную торпеду, предназначенную для использования с морскими беспилотниками нового поколения. Особенностью этой разработки является принципиальный отказ от боевой части — торпеда уничтожает цель исключительно за счёт кинетической энергии на высоких скоростях.

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Об этом сообщили обозреватели портала Naval News.

Южнокорейские разработчики из ADD заявляют, что новая торпеда в 3–4 раза быстрее обычных образцов, которые в среднем развивают до 100 км/ч. Такой прирост обеспечивается комбинацией твердотопливного реактивного двигателя, установленного в хвостовой части и эффекту кавитации, достигаемого благодаря специальному устройству в носовой части торпеды.

Таким образом, аппарат движется не сквозь плотную водную среду, а сквозь менее вязкое газообразное пространство, что позволяет развивать сверхвысокие скорости — по оценкам, от 300 до 500 км/ч.

Ключевая особенность оружия — отсутствие традиционной боевой части. Торпеда наносит повреждение цели, пробивая ее корпус на высокой скорости, что делает атаку крайне быстрой и затрудняет любые попытки уклонения.

Первой боевой платформой для новой торпеды от ADD, может стать беспилотник XLUUV, который в настоящее время разрабатывается Hanwha Systems. А большой подводный беспилотник MRXUUV (Mission Reconfigurable eXtra-large Unmanned Underwater Vehicle), который в настоящее время разрабатывается ADD, может послужить испытательным стендом.

Аналог советской торпеды "Шквал"

Комментируя разработку аналитики Defense Express отметили, что несмотря на технологическую новизну южнокорейской разработки, ее концепция не является уникальной. В СССР еще в 1960-х годах была начата разработка кавитационной торпеды ВА-111 "Шквал", которая была принята на вооружение в 1977 году. Она также использовала эффект кавитации и имела твердотопливный двигатель, однако в отличие от южнокорейского прототипа, "Шквал" нес мощную боевую часть: обычную (210 кг), или ядерную (мощностью до 150 кт).

Советская кавитационная торпеда "Шквал" Фото: Открытые источники

Характеристики торпеды "Шквал"

Скорость оригинального "Шквала" достигала до 375 км/ч, а модернизированная версия "Шквал-Э" (1992) разгонялась, по разным данным, до 450–650 км/ч, при этом дальность поражения торпеды была увеличена с 2 до 7–13 км.

В целом данное решение южнокорейских оружейников может стать весьма эффективным с учетом того, что даже старая версия советской торпеды достигала цели приблизительно за 19 секунд, что практически исключало противоторпедный маневр.

Напомним, в феврале украинские разработчики продемонстрировали обновленную версию самого маленького подводного беспилотника Toloka TLK 150. Это самый компактный дрон семейства подводных дронов Toloka - его длина достигает 2,5 метра, а боевая нагрузка составляет 50 кг.