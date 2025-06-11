Війська РФ просунулися на чотирьох ділянках фронту: динаміка боїв — DeepState (карта)
Російські війська за минулу добу просунулися на чотирьох ділянках українського фронту. Просування зафіксовано в районі населених пунктів Яблунівка, Богданівка, Дніпроенергія Донецької області, а також Білогорівка Луганської області.
Про це 11 червня повідомили аналітики порталу DeepState.
Згідно з картографічними даними противник мав незначний успіх на південний захід від Яблунівки та просувався вздовж дороги Т-0504, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.
У черговому зведенні Генштабу ЗСУ уточнюють, що на північ від Торецька Краматорського напряму росіяни п'ять разів атакували позиції Сил оборони та намагалися просунутися в бік Білої Гори.
Крім того, на Торецькому напрямку ворог атакував 17 разів у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.
Зазначимо, що за словами спікера ОТГ "Луганськ" Дмитра Запорожця, на цій ділянці фронту противник не шкодує ресурсів і намагається створити плацдарм для подальшого наступу на Костянтинівку.
Війська РФ також просунулися в бік адміністративного кордону Дніпропетровської області, а саме з боку села Богданівка на південь від Троїцького. Таким чином утворюється кишеня в районі Костянтинополя та Олексіївки на південний захід від Покровська. Цьому сприяє і просування противника в районі Дніпроенергії.
За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій ЗС РФ.
На Сіверському напрямку росіяни також незначно поліпшили становище в Білогорівці. там зафіксовано незначне просування противника. Українське командування повідомило про 14 атак росіян на цьому напрямку.
Як повідомив 10 червня офіцер бригади НГУ "Рубіж" лейтенант Богдан Пантьо, окупанти готуються до масштабного штурму Сіверська з метою виходу до Слов'янська і Краматорська.
"Росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ. Це, починаючи від Білогорівки, закінчуючи Берестовим. Не тільки наш напрямок під загрозою, але на цій ділянці противник активний", — наголосив офіцер.Важливо