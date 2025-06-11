Війська РФ просунулися на чотирьох ділянках фронту: динаміка боїв — DeepState (карта)

Російські війська за минулу добу просунулися на чотирьох ділянках українського фронту. Просування зафіксовано в районі населених пунктів Яблунівка, Богданівка, Дніпроенергія Донецької області, а також Білогорівка Луганської області.

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Про це 11 червня повідомили аналітики порталу DeepState.

Згідно з картографічними даними противник мав незначний успіх на південний захід від Яблунівки та просувався вздовж дороги Т-0504, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку.

Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 9 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 10 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

У черговому зведенні Генштабу ЗСУ уточнюють, що на північ від Торецька Краматорського напряму росіяни п'ять разів атакували позиції Сил оборони та намагалися просунутися в бік Білої Гори.

Крім того, на Торецькому напрямку ворог атакував 17 разів у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

Зазначимо, що за словами спікера ОТГ "Луганськ" Дмитра Запорожця, на цій ділянці фронту противник не шкодує ресурсів і намагається створити плацдарм для подальшого наступу на Костянтинівку.

Війська РФ також просунулися в бік адміністративного кордону Дніпропетровської області, а саме з боку села Богданівка на південь від Троїцького. Таким чином утворюється кишеня в районі Костянтинополя та Олексіївки на південний захід від Покровська. Цьому сприяє і просування противника в районі Дніпроенергії.

Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку 9 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Новопавлівському напрямку 10 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій ЗС РФ.

На Сіверському напрямку росіяни також незначно поліпшили становище в Білогорівці. там зафіксовано незначне просування противника. Українське командування повідомило про 14 атак росіян на цьому напрямку.

Карта бойових дій на Сіверському напрямку 9 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Сіверському напрямку 10 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Як повідомив 10 червня офіцер бригади НГУ "Рубіж" лейтенант Богдан Пантьо, окупанти готуються до масштабного штурму Сіверська з метою виходу до Слов'янська і Краматорська.

"Росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ. Це, починаючи від Білогорівки, закінчуючи Берестовим. Не тільки наш напрямок під загрозою, але на цій ділянці противник активний", — наголосив офіцер.

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