Войска РФ продвинулись на четырех участках фронта: динамика боев — DeepState (карта)

Российские войска за минувшие сутки продвинулись на четырех участках украинского фронта. Продвижение зафиксировано в районе населенных пунктов Яблоновка, Богдановка, Днепроэнергия Донецкой области, а также Белогоровка Луганской области.

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Об этом 11 июня сообщили аналитики портала DeepState.

Согласно картографическим данным противник имел незначительный успех юго-западнее Яблоновки и продвигался вдоль дороги Т-0504, которая соединяет Покровск и Константиновку.

Карта боевых действий на Краматорском направлении. 9 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Краматорском направлении. 10 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

В очередной сводке Генштаба ВСУ уточняется, что на севернее Торецка Краматорского направления россияне пять раз атаковал позиции Сил обороны и пытался продвинуться в сторону Белой Горы.

Кроме того, на Торецком направлении неприятель атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

Отметим, что по словам спикера ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца, на данном участке фронта противник не жалеет ресурсов и пытается создать плацдарм для дальнейшего наступления на Константиновку.

Войска РФ также продвинулись в сторону административной границы Днепропетровской области, а именно со стороны села Богдановка южнее Троицкого. Таким образом образовывается карман в районе Константинополя и Алексеевки на юго-запад от Покровска. Этому способствует и продвижение противника в районе Днепроэнергия.

Карта боевых действий на Новопавловском направлении 9 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Новопавловском направлении 10 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, в общем за минувшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий ВС РФ.

На Северском направлении россияне также незначительно улучшили положение в Белогоровке. там зафиксировано незначительное продвижение противника. Украинское командование сообщило о 14 атак россиян на данном направлении.

Карта боевых действий на Северском направлении 9 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Северском направлении 10 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

Как сообщил 10 июня офицер бригады НГУ "Рубеж" лейтенант Богдан Пантьо, оккупанты готовятся к масштабному штурму Северска с целью выхода к Славянску и Краматорску.

“Россияне готовятся к масштабному штурму на Северск. Это, начиная от Белогоровки, заканчивая Берестовым. Не только наше направление под угрозой, но на этом участке противник активный”, – подчеркнул офицер.

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