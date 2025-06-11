"Натхнення" на 5700 тонн: Британія готує спуск новітнього фрегата HMS Venturer (фото)

У британському порту Лейт був успішно завершений черговий етап будівництва новітнього фрегата HMS Venturer — другого корабля класу Type 31 "Inspiration". За допомогою баржі CD01 5700-тонний корабель завдовжки 139 метрів перемістили з цеху в Росайті в глибші води річки Форт для остаточного спуску на воду.

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Як повідомили 10 червня оглядачі Army Recognition, незвичайна процедура привернула широку увагу в професійному співтоваристві та серед блогерів. Річ у тім, що басейн у Росайті занадто мілкий, щоб корабель можна було спустити на воду, тому його доправили вниз річкою до Лейта.

Баржа CD01 транспортує фрегат HMS Venturer Фото: Navy Lookout

Програма Type 31 стала одним із найважливіших компонентів Національної стратегії суднобудування Великої Британії. Загалом британські ВМС замовили п'ять таких фрегатів, вартість одного корабля сягає 250 млн фунтів стерлінгів.

Технічні характеристики та можливості Venturer

Фрегати класу Type 31 "Inspiration" призначені для виконання широкого спектра завдань в умовах глобальної оперативної активності Королівського флоту. Вони доповнять більш спеціалізовані фрегати Type 26, забезпечуючи постійну військово-морську присутність Великої Британії в різних регіонах світу.

Озброєння кораблів включає:

зенітний ракетний комплекс Sea Ceptor для захисту від повітряних загроз;

одну 57-мм автоматичну гармату Bofors Mk 110;

дві 40-мм гармати Bofors Mk 4 для боротьби з надводними та швидкохідними цілями;

перспективну інтеграцію 32-осередкової вертикальної пускової установки Mk 41 VLS для запуску ракет, включно з Tomahawk.

Для розширення можливостей протичовнової та протикорабельної боротьби фрегати оснащені польотною палубою і ангаром для розміщення вертольотів Merlin або Wildcat.

Британський фрегат HMS Venturer Фото: Navy Lookout

Модульна конструкція кораблів дає змогу швидко адаптувати їх під різні завдання за рахунок розміщення до шести стандартних 20-футових контейнерів ISO. А система спостереження заснована на сучасних 3D-радарах Thales NS110 або NS200 та інших сенсорах.

Насамкінець зазначено, що хоча фрегати Type 31 не призначені для участі в бойових діях високої інтенсивності, їхня основна місія полягає в гарантуванні безпеки на морі, боротьбі з піратством і контрабандою, участі в міжнародних навчаннях і гуманітарних операціях.

Нагадаємо, 2 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про будівництво атомних підводних човнів у рамках найбільшої оборонної модернізації з часів Холодної війни, щоб "протистояти російській агресії". На створення однієї субмарини виділяється 18 місяців.