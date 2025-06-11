"Вдохновение" на 5700 тонн: Британия готовит спуск новейшего фрегата HMS Venturer (фото)

В британском порту Лейт был успешно завершён очередной этап строительства новейшего фрегата HMS Venturer — второго корабля класса Type 31 «Inspiration». С помощью баржи CD01 5700-тонный корабль длиной 139 метров был перемещен из цеха в Росайте в более глубокие воды реки Форт для окончательного спуска на воду.

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Как сообщили 10 июня обозреватели Army Recognition, необычная процедура привлекла широкое внимание в профессиональном сообществе и среди блогеров. Дело в том, что бассейн в Росайте слишком мелкий, чтобы корабль можно было спустить на воду, поэтому его доставили вниз по реке в Лейт.

Баржа CD01 транспортирует фрегат HMS Venturer Фото: Navy Lookout

Программа Type 31 стала одним из важнейших компонентов Национальной стратегии судостроения Великобритании. Всего британские ВМС заказала пять таких фрегатов, стоимсоть одного корабля достигает 250 млн фунтов стерлингов.

Технические характеристики и возможности Venturer

Фрегаты класса Type 31 «Inspiration» предназначены для выполнения широкого спектра задач в условиях глобальной оперативной активности Королевского флота. Они дополнят более специализированные фрегаты Type 26, обеспечивая постоянное военно-морское присутствие Великобритании в различных регионах мира.

Вооружение кораблей включает:

зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor для защиты от воздушных угроз;

одну 57-мм автоматическую пушку Bofors Mk 110;

две 40-мм пушки Bofors Mk 4 для борьбы с надводными и быстроходными целями;

перспективную интеграцию 32-ячеечной вертикальной пусковой установки Mk 41 VLS для запуска ракет, включая Tomahawk.

Для расширения возможностей противолодочной и противокорабельной борьбы фрегаты оснащены полетной палубой и ангаром для размещения вертолетов Merlin или Wildcat.

Британский фрегат HMS Venturer Фото: Navy Lookout

Модульная конструкция кораблей позволяет быстро адаптировать их под различные задачи за счёт размещения до шести стандартных 20-футовых контейнеров ISO. А система наблюдения основана на современных 3D-радарах Thales NS110 или NS200 и других сенсорах.

В заключение отмечено, что хотя фрегаты Type 31 не предназначены для участия в боевых действиях высокой интенсивности, их основная миссия заключается в обеспечении безопасности на море, борьбе с пиратством и контрабандой, участии в международных учениях и гуманитарных операциях.

Напомним, 2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о строительстве атомных подводных лодок в рамках крупнейшей оборонной модернизации со времен Холодной войны, чтобы "противостоять российской агрессии". На создание одной субмарины выделяется 18 месяцев.