"Вдохновение" на 5700 тонн: Британия готовит спуск новейшего фрегата HMS Venturer (фото)
В британском порту Лейт был успешно завершён очередной этап строительства новейшего фрегата HMS Venturer — второго корабля класса Type 31 «Inspiration». С помощью баржи CD01 5700-тонный корабль длиной 139 метров был перемещен из цеха в Росайте в более глубокие воды реки Форт для окончательного спуска на воду.
Как сообщили 10 июня обозреватели Army Recognition, необычная процедура привлекла широкое внимание в профессиональном сообществе и среди блогеров. Дело в том, что бассейн в Росайте слишком мелкий, чтобы корабль можно было спустить на воду, поэтому его доставили вниз по реке в Лейт.
Программа Type 31 стала одним из важнейших компонентов Национальной стратегии судостроения Великобритании. Всего британские ВМС заказала пять таких фрегатов, стоимсоть одного корабля достигает 250 млн фунтов стерлингов.
Технические характеристики и возможности Venturer
Фрегаты класса Type 31 «Inspiration» предназначены для выполнения широкого спектра задач в условиях глобальной оперативной активности Королевского флота. Они дополнят более специализированные фрегаты Type 26, обеспечивая постоянное военно-морское присутствие Великобритании в различных регионах мира.
Вооружение кораблей включает:
- зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor для защиты от воздушных угроз;
- одну 57-мм автоматическую пушку Bofors Mk 110;
- две 40-мм пушки Bofors Mk 4 для борьбы с надводными и быстроходными целями;
- перспективную интеграцию 32-ячеечной вертикальной пусковой установки Mk 41 VLS для запуска ракет, включая Tomahawk.
Для расширения возможностей противолодочной и противокорабельной борьбы фрегаты оснащены полетной палубой и ангаром для размещения вертолетов Merlin или Wildcat.
Модульная конструкция кораблей позволяет быстро адаптировать их под различные задачи за счёт размещения до шести стандартных 20-футовых контейнеров ISO. А система наблюдения основана на современных 3D-радарах Thales NS110 или NS200 и других сенсорах.
В заключение отмечено, что хотя фрегаты Type 31 не предназначены для участия в боевых действиях высокой интенсивности, их основная миссия заключается в обеспечении безопасности на море, борьбе с пиратством и контрабандой, участии в международных учениях и гуманитарных операциях.
Напомним, 2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о строительстве атомных подводных лодок в рамках крупнейшей оборонной модернизации со времен Холодной войны, чтобы "противостоять российской агрессии". На создание одной субмарины выделяется 18 месяцев.