Північнокорейські РСЗВ не доїхали до фронту: нові деталі ураження 51-го арсеналу ГРАУ

У Росії 22 квітня 2025 року стався один із найбільших вибухів на складах боєприпасів — було знищено 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ). Судячи з виявлених фрагментів, на арсеналі могли зберігатися РСЗВ північнокорейського виробництва.

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Таке припущення висловили аналітики Defense Express.

У матеріалі йдеться, що після детонації на великій площі було виявлено уламки ракет і боєприпасів, які розлетілися, зокрема фрагменти невстановлених раніше реактивних снарядів.

Спочатку частину виявлених уламків ідентифікували як 107-мм некеровані реактивні снаряди до китайських РСЗВ Type 63 або їхніх іранських копій.

Однак у нещодавньому інтерв'ю виданню The War Zone глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов уточнив, що асортимент озброєння, яке КНДР постачає в Росію, доволі широкий і включає, зокрема, 107-мм піхотні реактивні системи.

Уламки боєприпасів із 51 арсеналу ГРАУ та копії китайських реактивних снарядів до Type 63 Фото: Defense Express

Північнокорейські РСЗВ Type 75 Фото: Відкриті джерела

Аналітики зазначили, що в Північній Кореї єдиним відомим варіантом 107-мм РСЗВ є система Type 75 — копія китайської Type 63. Таким чином, існує висока ймовірність, що на складі ГРАУ 22 квітня було знищено саме північнокорейські Type 75 або боєприпаси до них.

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Вибухи на 51-му ГРАУ: які боєприпаси злетіли в повітря від детонації (фото)

Type 63 була розроблена в Китаї в 1960-х роках на базі радянської 140-мм системи БМ-14, але зі зменшенням калібру до 107 мм для підвищення мобільності та спрощення експлуатації. Згодом система набула широкого поширення у збройних силах понад 30 країн, переважно в Азії та Африці.

Водночас, попри активні постачання, повідомлень про застосування Type 75 безпосередньо на фронті в зоні бойових дій в Україні практично не надходило. Судячи з усього, більшу частину північнокорейських систем і боєприпасів могло бути знищено ще на стадії зберігання і підготовки до перекидання після квітневого вибуху на 51-му складі ГРАУ.

Нагадаємо, 22 квітня вибухи пошкодили 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ поблизу міста Кіржач Володимирської області, всього за 60 км від Москви. Військові оглядачі зазначили, що було завдано одного з найболючіших ударів по логістиці Збройних сил РФ.