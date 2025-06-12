B-2 Spirit готовий громити китайський флот: у США випробували нову модифікацію бомби Quicksink

Військово-повітряні сили США продовжують розвивати своє протикорабельне озброєння — на полігоні у Флориді тестували "революційну" модифікацію авіабомби Quicksink. Випробування проводилися з борту стратегічного бомбардувальника-невидимки B-2 Spirit.

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Про це 11 червня повідомило видання Defense News.

Quicksink спочатку була програмою, метою якої було створення недорогого боєприпасу проти кораблів та інших морських цілей. Це озброєння покликане змістити баланс сил і посилити проєктування сили США, забезпечуючи швидку відповідь на морські загрози.

На відміну від попередніх тестів, де застосовувалася модифікація Quicksink на базі 2000-фунтової GBU-31 JDAM (907 кг), нова версія виконана на базі 500-фунтової GBU-38 JDAM (226 кг). Рішення в бік практично п'ятикратного зниження ваги авіабомби зумовлене необхідністю більшого маневрування боєприпасу.

Крім того, бомбардувальник B-2 Spirit, який є стелс-платформою, зможе взяти на борт більшу кількість боєприпасів і завдати більшої шкоди цілі, залишаючись при цьому непоміченим.

Особливості конструкції Quicksink

Quicksink є результатом глибокої модифікації стандартних авіабомб Joint Direct Attack Munition (JDAM). Основне доопрацювання торкнулося носової частини боєприпасу. Як раніше зазначали в Дослідницькій лабораторії ВПС США, класичний обтічник JDAM під час удару об воду може викликати рикошет, через що бомба відхиляється від цілі. У Quicksink носова частина перероблена для більш стабільного входу у воду і прямого ураження судна.

Управління польотом здійснюється за допомогою GPS-навігації та аеродинамічних рулів, аналогічно до інших модифікацій JDAM. Після скидання бомба не рухається під водою до цілі, як торпеда, а уражає корабель завдяки прямому влучанню і подальшому вибуху. Це дає змогу забезпечити протикорабельні можливості за значно меншу вартість порівняно з класичними торпедами.

B-2 Spirit як платформа для Quicksink

Аналітики зазначають, що вибір стратегічного стелс-бомбардувальника B-2 Spirit як носія протикорабельної зброї видається вельми цікавим. Річ у тім, що цей літак, насамперед, призначений для прориву ворожої ППО і завдавання потужних ударів по укріплених позиціях. Але в цьому випадку B-2 виступає в іншій якості, що говорить про гнучкість цієї високотехнологічної платформи. Іншими словами, замість того, щоб створювати нову повітряну платформу для Quicksink, американці використовували вже готове рішення.

Стелс-бомбардувальник B-2 Spirit Фото: X (Twitter)

Тим часом деякі фахівці піддають критиці вибір на користь B-2 Spirit. Так підполковник ВМС США у відставці Том Шугарт написав, що він був вельми здивований, якби стелс-літак виконував завдання в межах досяжності китайських військових кораблів.

"Ми на 1000 відсотків упевнені, що їхні системи ППО не засічуть їх?" — запитав він.

Геополітичний контекст випробувань

Створення недорогого засобу для ураження надводних кораблів противника набуло особливої актуальності на тлі потенційного конфлікту Сполучених Штатів з Китаєм в акваторії Тихого океану через Тайвань.

У Пентагоні зазначають, що Пекін володіє одним із найбільших військових флотів, який налічує понад 370 кораблів і підводних човнів, що дає змогу розширювати військову присутність у західній частині Тихого океану.

Таким чином авіабомба Quicksink, як "недорогий засіб ураження надводних кораблів" доповнить американський арсенал протикорабельного озброєння, значно посилюючи ВПС зі стримування морських сил супротивника.

Нагадаємо, Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю вперше в історії одночасно розгорнули обидва своїх діючих авіаносця Liaoning і Shandong у західній частині Тихого океану. Таким чином НВАК відпрацьовує сценарії бойових дій проти авіаносних груп ВМС США.