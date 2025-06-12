B-2 Spirit готов громить китайский флот: в США испытали новую модификацию бомбы Quicksink

Военно-воздушные силы США продолжают развивать своё противокорабельное вооружение — на полигоне во Флориде тестировали “революционную” модификацию авиабомбы Quicksink. Испытания проводились с борта стратегического бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit.

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Об этом 11 июня сообщило издание Defense News.

Quicksink изначально была программой, целью которой было создание недорогого боеприпаса против кораблей и других морских целей. Данное вооружение призвано сместить баланс сил и усилить проецирования силы США, обеспечивая быстрый ответ на морские угрозы.

В отличие от предыдущих тестов, где применялась модификация Quicksink на базе 2000-фунтовой GBU-31 JDAM (907 кг), новая версия выполнена на базе 500-фунтовой GBU-38 JDAM (226 кг). Решение в сторону практически пятикратного снижения веса авиабомбы обусловлено необходимостью большего маневрирования боеприпаса.

Кроме того, бомбардировщик B-2 Spirit который является стелс платформой, сможет взять на борт большее количество боеприпасов и нанести больший урон цели, оставаясь при этом незамеченным.

Особенности конструкции Quicksink

Quicksink является результатом глубокой модификации стандартных авиабомб Joint Direct Attack Munition (JDAM). Основная доработка коснулась носовой части боеприпаса. Как ранее отмечали в Исследовательской лаборатории ВВС США, классический обтекатель JDAM при ударе о воду может вызвать рикошет, из-за чего бомба отклоняется от цели. В Quicksink носовая часть переработана для более стабильного входа в воду и прямого поражения судна.

Управление полетом осуществляется с помощью GPS-навигации и аэродинамических рулей, аналогично другим модификациям JDAM. После сброса бомба не движется под водой к цели, как торпеда, а поражает корабль за счет прямого попадания и последующего взрыва. Это позволяет обеспечить противокорабельные возможности за значительно меньшую стоимость по сравнению с классическими торпедами.

B-2 Spirit как платформа для Quicksink

Аналитики отмечают, что выбор стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit в качестве носителя противокорабельного оружия выглядит весьма любопытным. Дело в том, что данный самолет, прежде всего, предназначен для прорыва вражеской ПВО и нанесения мощных ударов по укрепленным позициям. Но в данном случае B-2 выступает в ином качестве, что говорит о гибкости этой высокотехнологичной платформы. Иными словами, вместо того, чтобы создавать новую воздушную платформу для Quicksink, американцы использовали уже готовое решение.

Стелс-бомбардировщик B-2 Spirit Фото: X (Twitter)

Между тем, некоторые специалисту подвергают критике выбор в пользу B-2 Spirit. Так подполковник ВМС США в отставке Том Шугарт написал, что он был весьма удивлен, если бы стелс-самолет выполнял задачи в пределах досягаемости китайских военных кораблей.

"Мы на 1000 процентов уверены, что их системы ПВО не засекут их?" — спросил он.

Геополитический контекст испытаний

Создание недорогого средства для поражения надводных кораблей противника приобрело особую актуальность на фоне потенциального конфликта Соединенных Штатов с Китаем в акватории Тихого океана из-за Тайваня.

В Пентагоне отмечают, что Пекин обладает одним из крупнейших военных флотов, который насчитывает более 370 кораблей и подводных лодок, что позволяет расширять военное присутствие в западной части Тихого океана.

Таким образом авиабомба Quicksink, как "недорогое средство поражения надводных кораблей" дополнит американский арсенал противокорабельного вооружения, значительно усиливая ВВС по сдерживанию морских сил противника.

Напомним, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая впервые в истории одновременно развернули оба своих действующих авианосца Liaoning и Shandong в западной части Тихого океана. Таким образом НОАК отрабатывает сценарии боевых действий против авианосных групп ВМС США.