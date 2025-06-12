ЗС РФ окупували селище Дворічне: що змінилося на Куп'янському напрямку (карта)

Збройні сили РФ захопили населений пункт Дворічна Куп'янського району Харківської області. Таким чином російський плацдарм на правому березі Оскіл, північніше Куп'янська, розширюється.

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Окупаційні сили також просунулися в районах Довгенького і Западного Куп'янського району, а також у населеному пункті Богатир Донецької області, повідомили аналітики порталу DeepState.

Загальні розміри території, що перебуває під контролем російських військ у Харківській області, збільшилися з 18 303,83 кв. км до 18 319,13 кв. км. Однак, незважаючи на просування противника, українські війська продовжують стримувати натиск на цьому напрямку.

Згідно з картографічними даними, просування противника на північному фланзі Куп'янського напрямку незначне. Ба більше, динаміка бойових дій вказує на відносний паритет сил, оскільки лінія бойового зіткнення залишалася стабільною понад місяць.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 10 травня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 11 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку минулої доби противник здійснив 13 атак на позиції Сил оборони. Українські захисники відбили штурмові дії росіян у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, а також у напрямку Піщаного та Новоплатонівки.

Нагадаємо, про поточну ситуацію на Куп'янському напрямку в ефірі "Армія TV" від 4 червня розповів начальник штабу четвертого батальйону Першої Президентської бригади Національної гвардії України "Буревій" із позивним "Сіріус". За його словами, українські підрозділи ефективно знищують як штурмові групи, так і ворожу логістику ще на далеких підступах до лінії фронту.

За його словами, противник використовує малі мобільні групи на квадроциклах, баггі та мотоциклах як одноразовий ресурс. Така тактика має як переваги, так і один серйозний недолік.