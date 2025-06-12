ВС РФ оккупировали поселок Двуречная: что изменилось на Купянском направлении (карта)

Вооруженные силы РФ захватили населённый пункт Двуречная Купянского района Харьковской области. Таким образом российский плацдарм на правом берегу Оскол, севернее Купянска, расширяется.

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Оккупационные силы также продвинулись в районах Долгенького и Западного Купянского района, а также в населенном пункте Богатырь Донецкой области, сообщили аналитики портала DeepState.

Общие размеры территории, находящейся под контролем российских войск в Харьковской области, увеличились с 18 303,83 кв. км до 18 319,13 кв. км. Однако, несмотря на продвижение противника, украинские войска продолжают сдерживать натиск на данном направлении.

Согласно картографическим данным, продвижение противника на северном фланге Купянского направления незначительное. Более того, динамика боевых действий указывает на относительный паритет сил, так как линия боевого соприкосновения оставалась стабильной более месяца.

Карта боевых действий на Купянском направлении. 10 мая 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Купянском направлении. 11 июня 2025 Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, на Купянском направлении за прошедшие сутки противник предпринял 13 атак на позиции Сил обороны. Украинские защитники отразили штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово, а также в направлении Песчаного и Новоплатоновки.

Напомним, о текущей ситуации на Купянском направлении в эфире «Армия TV» от 4 июня рассказал начальник штаба четвертого батальона Первой Президентской бригады Национальной гвардии Украины «Буревій» с позывным «Сириус». По его словам, украинские подразделения эффективно уничтожают как штурмовые группы, так и вражескую логистику ещё на дальних подступах к линии фронта.

По его словам, противник используют малые мобильные группы на квадроциклах, багги и мотоциклах как одноразовый ресурс. Такая тактика имеет как преимущества, так и один серьезный недостаток.