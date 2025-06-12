Зброя стратегів: Пентагон уперше показав новітню ядерну крилату ракету AGM-181 LRSO

Повітряні сили США вперше опублікували рендер нової далекобійної крилатої ракети AGM-181A Long Range Standoff (LRSO), яку розробляють як основний засіб доставки ядерних зарядів американських стратегічних бомбардувальників.

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Вона покликана замінити ракету AGM-86B ALCM у рамках модернізації американської ядерної тріади. Платформою для майбутньої LRSO стануть бомбардувальники B-52 Stratofortress і B-21 Raider, які також можуть бути оснащені ядерними бомбами B61-12 і B61-13. Про це 11 червня повідомив портал Defence Industry Europe.

Зазначається, що хоча представлений рендер, імовірно, частково змінено з метою збереження секретності, він дає загальне уявлення про конструктивні особливості перспективного озброєння, що розробляється компанією Raytheon.

Особливості конструкції AGM-181A

На зображенні представлена крилата ракета, виконана за схемою низькоплана з нижнім розміщенням вертикального оперення. Крило вирізняється помірною стріловидністю та великою площею. Схоже, аеродинамічна форма корпусу формувалася з урахуванням вимог до малопомітності: плоскі поверхні, згладжені обводи та мінімізація елементів, що виступають.

На рендері відсутнє зображення повітрозабірника і сопла двигуна — ці елементи, ймовірно, приховані конструктивно всередині корпусу або замасковані з метою зниження радіолокаційної помітності. Аналітики Defense Express у зв'язку з цим відзначили схожість AGM-181A з колишньою американською ядерною крилатою ракетою AGM-129 ACM, яку розробили в Raytheon, і вона перебувала на озброєнні з 1990 по 2012 рік.

Ядерна ракета AGM-86B ALCM Фото: wiki

Ядерна ракета AGM-129 ACM Фото: Pinterest

Відомо, що AGM-181A буде оснащена термоядерним зарядом W80-4 і розрахована на дальність понад 2400 км. Наразі розроблювана боєголовка має бути готовою до експлуатації до 2027 року.

У рамках програми LRSO заплановано випуск 1020 одиниць AGM-181A — всі виключно в ядерній конфігурації. Відмова від оснащення ракети звичайними бойовими частинами пояснюється високою вартістю проєкту, яку оцінюють у 16 млрд доларів, при цьому вартість однієї ракети — у 14 млн доларів.

Нагадаємо, 11 червня президенту США Дональду Трампу військові продемонстрували нову контейнерну пускову установку для запуску ракет систем M270 і HIMARS, а також балістичних ATACMS і новітніх PrSM. Фахівці зазначили, що рішення дає змогу перетворити будь-яку вантажівку, здатну перевозити стандартний транспортний контейнер, на пускову платформу для запуску ракет великої дальності.