Оружие стратегов: Пентагон впервые показал новейшую ядерную крылатую ракету AGM-181 LRSO

Воздушные силы США впервые опубликовали рендер новой дальнобойной крылатой ракеты AGM-181A Long Range Standoff (LRSO), которая разрабатывается как основное средство доставки ядерных зарядов американских стратегических бомбардировщиков.

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Она призвана заменить ракету AGM-86B ALCM в рамках модернизации американской ядерной триады. Платформой для будущей LRSO станет бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-21 Raider, которые также могут быть оснащены ядерными бомбами B61-12 и B61-13. Об этом 11 июня сообщил портал Defence Industry Europe.

Отмечается, что хотя представленный рендер, вероятно, частично изменен в целях сохранения секретности, он дает общее представление о конструктивных особенностях перспективного вооружения, разрабатываемого компанией Raytheon.

Особенности конструкции AGM-181A

На изображении представлена крылатая ракета, выполненная по схеме низкоплана с нижним размещением вертикального оперения. Крыло отличается умеренной стреловидностью и большой площадью. Похоже аэродинамическая форма корпуса формировалась с учетом требований к малозаметности: плоские поверхности, сглаженные обводы и минимизация выступающих элементов.

На рендере отсутствует изображение воздухозаборника и сопла двигателя — эти элементы, вероятно, скрыты конструктивно внутри корпуса или замаскированы в целях снижения радиолокационной заметности. Аналитики Defense Express в этой связи отметили сходство AGM-181A с прежней американской ядерной крылатой ракетой AGM-129 ACM, разработанной Raytheon и стоявшей на вооружении с 1990 по 2012 год.

Ядерная ракета AGM-86B ALCM Фото: wiki

Ядерная ракета AGM-129 ACM Фото: Pinterest

Известно, что AGM-181A будет оснащена термоядерным зарядом W80-4 и рассчитана на дальность свыше 2400 км. В настоящее время разрабатываемая боеголовка должна быть готова к эксплуатации к 2027 году.

В рамках программы LRSO запланирован выпуск 1020 единиц AGM-181A — все исключительно в ядерной конфигурации. Отказ от оснащения ракеты обычными боевыми частями объясняется высокой стоимостью проекта, которая оценивается в 16 млрд долларов, при этом стоимость одной ракеты — в 14 млн долларов.

Напомним, 11 июня президенту США Дональду Трампу военные продемонстрировали новую контейнерную пусковую установку для запуска ракет систем M270 и HIMARS, а также баллистических ATACMS и новейших PrSM. Специалисті отметили, что решение позволяет превратить любой грузовик, способный перевозить стандартный транспортный контейнер, в пусковую платформу для запуска ракет большой дальности.