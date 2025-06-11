Запуск ATACMS из контейнера: Трампу показали секретную пусковую установку (видео)

Армия США экспериментирует с новыми мобильными пусковыми системами повышенной скрытности. 11 июня президенту Дональду Трампу военные продемонстрировали новую контейнерную пусковую установку для запуска ракет систем M270 и HIMARS, а также баллистических ATACMS и новейших PrSM.

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Об это сообщили обозреватели The War Zone, предоставив кадры из Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, где дислоцируются элитные подразделения армии США.

Главе Белого дома показали возможности системы, включая запуск ракет с новой платформы. Особенностью установки является размещение боеприпасов внутри стандартного транспортного контейнера, что значительно усложняет обнаружение таких систем противником.

На видео можно заметить, как крыша контейнера открывается в сторону, обеспечивая пусковую позицию для двух стандартных модулей боеприпасов, аналогичных тем, что применяются в M270 и HIMARS. При этом контейнер может быть загружен:

шестью управляемыми реактивными снарядами калибра 227 мм (GMLRS) с дальностью до 80 км (модернизированные версии — до 150 км);

одной баллистической ракетой ATACMS с максимальной дальностью до 300 км.;

двумя баллистическими ракетами Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью до 500 км.

Обозреватели отметили, что размещение пусковой установки внутри стандартного контейнера позволяет легко маскировать ее среди обычных транспортных средств, железнодорожных составов или судов. Это существенно усложняет противнику задачи разведки и целеуказания, так как любой контейнер может потенциально скрывать вооружение.

Контейнерная пусковая установка позволяет превратить любой грузовик, способный перевозить стандартный транспортный контейнер, в платформу, которая может запускать управляемые ракеты большой дальности. Кроме того, такая концепция позволяет развертывать подобные системы в стационарном варианте на передовых оперативных базах, обеспечивая огневую поддержку на дальности в десятки и сотни километров.

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Данное решение далеко не ново, отмечают эксперты. Американские ВМС, например, уже развертывают собственные контейнерные пусковые системы для крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых SM-6 в рамках программы Typhon, основанной на корабельной системе вертикального пуска Mk 41 VLS. Помимо США, аналогичные решения уже представлены в Китае, России и Иране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News рассказал о том, что США перенаправили своим войскам на Ближнем Востоке 20 тысяч зенитных ракет, которые предназначались Украине. Фокус выяснял, почему американские власти приняли такое решение.