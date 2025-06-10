Плюсы отечественной баллистики: что говорят на Западе об украинской ракете "Грім-2"

В середине мая прошли боевые испытания украинской баллистической ракеты, которая поразила военный объект на территории РФ в глубоком тылу. На это события отреагировали западные специалисты, предоставив анализ возможностей украинского ракетного комплекса.

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По мнению обозревателей Army Recognition, в данном случае речь идет о новой разработке украинских ракетостроителей с обозначением "Грім-2". Разработанная Южным конструкторским бюро и произведенная на мощностях Южмаша в Днепре, она является результатом возрожденной национальной ракетной программы.

По информации экспертов, ракета оснащена боеголовкой массой до 400 кг — более чем в пять раз превышающей полезную нагрузку некоторых западных аналогов. А максимальная дальность полета достигает 300 км в зависимости от конфигурации.

Ракета базируется на мобильной платформе, обеспечивая высокую маневренность и скрытность комплекса, что делает его особенно эффективным для ударов по критическим объектам противника — командным пунктам, логистическим центрам, складам боеприпасов.

Преимущества перед аналогами

Западные эксперты подчеркивают, что в отличие от зарубежных систем, таких как ATACMS и Storm Shadow, "Грім-2" не ограничена политическими нюансами для использования. Это означает, что Украина может применять ее по целям за пределами своей территории без дополнительных разрешений.

Кроме того, более тяжелая боеголовка и высокая точность делают ее грозным инструментом стратегического сдерживания, сопоставимым по мощности с российскими "Искандерами" и северокорейскими KN-23, но с тем преимуществом, что она производится на украинской территории.

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Что касается производства, то, вероятно, Украина способна выпустить 40-50 ракет в месяц, что говорит о полноценном отечественном производстве дальнобойного вооружения.

"Новая система баллистических ракет Украины означает не только технологический прорыв, но и шаг к большему суверенитету в области национальной обороны", — подытожили обозреватели.

Напомним, в мае представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне модернизировали свои баллистические ракеты "Искандер-М", начав использовать радиолокационные ловушки. Эти изменения могут уменьшить эффективность работы комплексов Patriot.