Плюси вітчизняної балістики: що говорять на Заході про українську ракету "Грім-2"

У середині травня пройшли бойові випробування української балістичної ракети, яка вразила військовий об'єкт на території РФ у глибокому тилу. На цю подію відреагували західні фахівці, надавши аналіз можливостей українського ракетного комплексу.

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На думку оглядачів Army Recognition, в даному випадку йдеться про нову розробку українських ракетобудівників з позначенням "Грім-2". Розроблена Південним конструкторським бюро і вироблена на потужностях Південмашу в Дніпрі, вона є результатом відродженої національної ракетної програми.

За інформацією експертів, ракета оснащена боєголовкою масою до 400 кг — що більш ніж у п'ять разів перевищує корисне навантаження деяких західних аналогів. А максимальна дальність польоту досягає 300 км залежно від конфігурації.

Ракета базується на мобільній платформі, забезпечуючи високу маневреність і скритність комплексу, що робить його особливо ефективним для ударів по критичних об'єктах противника — командних пунктах, логістичних центрах, складах боєприпасів.

Переваги перед аналогами

Західні експерти підкреслюють, що на відміну від закордонних систем, таких як ATACMS і Storm Shadow, "Грім-2" не обмежена політичними нюансами для використання. Це означає, що Україна може застосовувати її по цілях за межами своєї території без додаткових дозволів.

Крім того, важча боєголовка і висока точність роблять її грізним інструментом стратегічного стримування, який можна порівняти за потужністю з російськими "Іскандерами" і північнокорейськими KN-23, але з тією перевагою, що вона виробляється на українській території.

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Що стосується виробництва, то, ймовірно, Україна здатна випустити 40-50 ракет на місяць, що говорить про повноцінне вітчизняне виробництво далекобійного озброєння.

"Нова система балістичних ракет України означає не тільки технологічний прорив, а й крок до більшого суверенітету в галузі національної оборони", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у травні представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни модернізували свої балістичні ракети "Іскандер-М", почавши використовувати радіолокаційні пастки. Ці зміни можуть зменшити ефективність роботи комплексів Patriot.