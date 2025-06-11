Запуск ATACMS із контейнера: Трампу показали секретну пускову установку (відео)

Армія США експериментує з новими мобільними пусковими системами підвищеної скритності. 11 червня президенту Дональду Трампу військові продемонстрували нову контейнерну пускову установку для запуску ракет систем M270 і HIMARS, а також балістичних ATACMS і новітніх PrSM.

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Про це повідомили оглядачі The War Zone, надавши кадри з Форт-Брегге, штат Північна Кароліна, де дислокуються елітні підрозділи армії США.

Главі Білого дому показали можливості системи, включно із запуском ракет з нової платформи. Особливістю установки є розміщення боєприпасів всередині стандартного транспортного контейнера, що значно ускладнює виявлення таких систем противником.

На відео можна помітити, як дах контейнера відкривається в бік, забезпечуючи пускову позицію для двох стандартних модулів боєприпасів, аналогічних тим, що застосовуються в M270 і HIMARS. Водночас контейнер може бути завантажений:

шістьма керованими реактивними снарядами калібру 227 мм (GMLRS) з дальністю до 80 км (модернізовані версії — до 150 км);

однією балістичною ракетою ATACMS з максимальною дальністю до 300 км;

двома балістичними ракетами Precision Strike Missile (PrSM) з дальністю до 500 км.

Оглядачі зазначили, що розміщення пускової установки всередині стандартного контейнера дає змогу легко маскувати її серед звичайних транспортних засобів, залізничних потягів або суден. Це істотно ускладнює противнику завдання розвідки та цілевказівки, оскільки будь-який контейнер може потенційно приховувати озброєння.

Контейнерна пускова установка дає змогу перетворити будь-яку вантажівку, здатну перевозити стандартний транспортний контейнер, на платформу, яка може запускати керовані ракети великої дальності. Крім того, така концепція дає змогу розгортати подібні системи в стаціонарному варіанті на передових оперативних базах, забезпечуючи вогневу підтримку на дальності в десятки і сотні кілометрів.

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Це рішення далеко не нове, зазначають експерти. Американські ВМС, наприклад, уже розгортають власні контейнерні пускові системи для крилатих ракет Tomahawk і багатоцільових SM-6 у межах програми Typhon, заснованої на корабельній системі вертикального пуску Mk 41 VLS. Крім США, аналогічні рішення вже представлені в Китаї, Росії та Ірані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News розповів про те, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході 20 тисяч зенітних ракет, які призначалися Україні. Фокус з'ясовував, чому американська влада ухвалила таке рішення.