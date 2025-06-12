Здетонувала вибухівка: диверсанти підірвали бійця на території Грузинського легіону

На базі Грузинського легіону відбулась диверсія, внаслідок якої загинув боєць легіону Деметре Дарчіа.

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Вибуховий пристрій, який здетонував на території Грузинського легіону, принесла невстановлена особа, повідомили у пресслужбі підрозділу.

"Зазначена подія була добре спланованою акцією, що підозріло співпала з так званим "днем Росії", який відзначається 12 червня", — йдеться у повідомленні.

Командир легіону Мамука Мамулашвілі підкреслив, що наразі поліція та інші спеціальні служби проводять слідчі дії, щоб встановити подробиці диверсійного акту.

"За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї", — пояснив Мамулашвілі.

Деметре Дарчіа Фото: Facebook

Інші подробиці наразі невідомі.

"Від імені Грузинського Легіону хочу висловити співчуття родині загиблого", — наголосив Мамулашвілі.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що на Покровському напрямку на Донеччині загинув офіцер ЗСУ актор Назар Малік.

Фокус також писав про те, що на фронті загинув відомий український актор та телеведучий Максим Неліпа.