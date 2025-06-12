Сдетонировала взрывчатка: диверсанты подорвали бойца на территории Грузинского легиона

На базе Грузинского легиона состоялась диверсия, в результате которой погиб боец легиона Деметре Дарчиа.

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Взрывное устройство, которое сдетонировало на территории Грузинского легиона, принес неустановленный человек, сообщили в пресс-службе подразделения.

"Указанное событие было хорошо спланированной акцией, подозрительно совпавшей с так называемым "днем России", который отмечается 12 июня", — говорится в сообщении.

Командир легиона Мамука Мамулашвили подчеркнул, что сейчас полиция и другие специальные службы проводят следственные действия, чтобы установить подробности диверсионного акта.

"По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости к ней", — пояснил Мамулашвили.

Деметре Дарчиа Фото: Facebook

Другие подробности пока неизвестны.

"От имени Грузинского Легиона хочу выразить соболезнования семье погибшего", — подчеркнул Мамулашвили.

Напомним, 24 мая стало известно, что на Покровском направлении в Донецкой области погиб офицер ВСУ актер Назар Малик.

Фокус также писал о том, что на фронте погиб известный украинский актер ителеведущий Максим Нелипа.