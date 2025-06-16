Артилерійський гібрид: у РФ встановили північнокорейську РСЗВ Type-75 на "буханку" (фото)
Російські війська продовжують адаптувати озброєння, що постачається з Північної Кореї, до умов сучасної війни. Цього разу було зафіксовано встановлення 107-мм реактивної системи залпового вогню Type 75 на базу автомобіля УАЗ-3303.
У своїй базовій конфігурації Type 75 являє собою причіпну установку, що обмежує її мобільність і ускладнює розгортання в польових умовах. Російські військовослужбовці розв'язали цю проблему, демонтувавши колеса причепа і приваривши саму пускову установку до рами кузова УАЗ-3303, повідомили 15 червня Telegram-канал СПЖ "Водограй".
Під час переробки конструкція залишилася практично без змін — доопрацювання торкнулися лише кріплень до платформи автомобіля.
Як зазначили оглядачі "Мілітарного", модернізована система зберегла обмежені кути горизонтального наведення, оскільки пускова установка закріплена нерухомо. Це звужує можливості маневрування вогнем і вимагає точного позиціонування самої машини для прицілювання.
Що відомо про систему Type-75
Північнокорейська РСЗВ фактично є північнокорейською копією китайської РСЗВ Type 63. Залежно від типу платформи система може оснащуватися різною кількістю напрямних: у буксируваному варіанті — 12, у самохідних і корабельних — до 16, 24 або 27.
Боєкомплект включає два типи боєприпасів. Осколково-фугасний снаряд позначається як РСЗВ-107-ОФ , а касетний — РСЗВ-107-Е, що містить 15 суббоєприпасів. Максимальна дальність стрільби системи досягає 8,6 кілометра.
За словами керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, Росія отримала від КНДР значну кількість артилерійських систем, включно зі ствольною та реактивною артилерією. Серед них — РСЗВ Type 75, яка через свою обмежену мобільність у буксируваному вигляді модернізується російськими військами для встановлення на автомобільні платформи.
Нагадаємо, у соцмережах з'явилися кадри випробування північнокорейської системи Type-75 російськими військовими на полігоні. Аналітики Defense Express зазначили, що підрозділи ЗС РФ, імовірно, тільки почали освоювати ці системи.