Артилерійський гібрид: у РФ встановили північнокорейську РСЗВ Type-75 на "буханку" (фото)

Російські війська продовжують адаптувати озброєння, що постачається з Північної Кореї, до умов сучасної війни. Цього разу було зафіксовано встановлення 107-мм реактивної системи залпового вогню Type 75 на базу автомобіля УАЗ-3303.

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У своїй базовій конфігурації Type 75 являє собою причіпну установку, що обмежує її мобільність і ускладнює розгортання в польових умовах. Російські військовослужбовці розв'язали цю проблему, демонтувавши колеса причепа і приваривши саму пускову установку до рами кузова УАЗ-3303, повідомили 15 червня Telegram-канал СПЖ "Водограй".

Під час переробки конструкція залишилася практично без змін — доопрацювання торкнулися лише кріплень до платформи автомобіля.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", модернізована система зберегла обмежені кути горизонтального наведення, оскільки пускова установка закріплена нерухомо. Це звужує можливості маневрування вогнем і вимагає точного позиціонування самої машини для прицілювання.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Що відомо про систему Type-75

Північнокорейська РСЗВ фактично є північнокорейською копією китайської РСЗВ Type 63. Залежно від типу платформи система може оснащуватися різною кількістю напрямних: у буксируваному варіанті — 12, у самохідних і корабельних — до 16, 24 або 27.

Боєкомплект включає два типи боєприпасів. Осколково-фугасний снаряд позначається як РСЗВ-107-ОФ , а касетний — РСЗВ-107-Е, що містить 15 суббоєприпасів. Максимальна дальність стрільби системи досягає 8,6 кілометра.

Фото: Соцсети

За словами керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, Росія отримала від КНДР значну кількість артилерійських систем, включно зі ствольною та реактивною артилерією. Серед них — РСЗВ Type 75, яка через свою обмежену мобільність у буксируваному вигляді модернізується російськими військами для встановлення на автомобільні платформи.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися кадри випробування північнокорейської системи Type-75 російськими військовими на полігоні. Аналітики Defense Express зазначили, що підрозділи ЗС РФ, імовірно, тільки почали освоювати ці системи.