Війська РФ отримали небезпечні РСЗВ з КНДР: що відомо про систему Type-75 (відео)

Останніми днями у відкритих джерелах почали з'являтися фото та відеозаписи, зроблені на російських навчальних полігонах, де зафіксовані розрахунки з північнокорейськими РСЗВ Type-75. Очевидно, підрозділи ЗС РФ тільки почали освоювати ці системи, що може вказувати на прибуття нової партії озброєння з КНДР.

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Особливу увагу викликали зображення самих реактивних снарядів. Як зазначають оглядачі Defense Express, крім стандартних осколково-фугасних боєприпасів, маркованих як "РСЗО-107-ОФ", були зафіксовані ракети невідомого типу з маркуванням "РСЗО-107-Э". Зовнішні відмінності між ними помітні: осколково-фугасний снаряд має більш загострену головну частину, тоді як невідомий — більш притуплені форми.

Аналітики вважають, що новий тип боєприпасів може являти собою касетний варіант, про наявність якого для цієї РСЗВ раніше не повідомлялося. У документації до системи згадуються характеристики суббоєприпасів: в одному реактивному снаряді може розміщуватися до 15 суббоєприпасів калібру 36 мм, кожен масою 284 г, з яких 43 г припадає на вибухову речовину.

Суббоєприпаси оснащені системою самоліквідації із затримкою 15 секунд після активації, а їхня ймовірна бронепробивність становить близько 40 мм. Також у методичних матеріалах згадується наявність детонатора з таймерним механізмом, що підтверджує можливість повітряного підриву для розкриття касетної начинки.

"Якщо на озброєння РФ дійсно потрапили касетні реактивні снаряди, то тоді Type-75 становить набагато більшу небезпеку, ніж зі звичайними осколково-фугасними реактивними снарядами", — підсумували експерти.

Північнокорейська РСЗВ Type-75

Калібр: 107 мм

Тип установки: переносна або на шасі

Типи боєприпасів: осколково-фугасні, передбачувані касетні

Дальність стрільби: до 8-10 км залежно від модифікації

радіус ефективного ураження осколками: до 8-10 метрів

Кількість напрямних: 12

Нагадаємо, у Росії 22 квітня 2025 року стався один із найбільших вибухів на складах боєприпасів — було знищено 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління. Після події місцеві жителі виявили уламки невідомих реактивних снарядів. Спочатку припускали, що це китайські 107-мм реактивні снаряди Type-63, проте пізніше було встановлено, що йдеться про північнокорейські системи Type-75.