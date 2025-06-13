Войска РФ получили опасные РСЗО из КНДР: что известно о системе Type-75 (видео)

В последние дни в открытых источниках начали появляться фотографии и видеозаписи, сделанные на российских учебных полигонах, где запечатлены расчеты с северокорейскими РСЗО Type-75. По всей видимости, подразделения ВС РФ только начали осваивать данные системы, что может указывать на прибытие новой партии вооружения из КНДР.

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Особое внимание вызвали изображения самих реактивных снарядов. Как отмечают обозреватели Defense Express, помимо стандартных осколочно-фугасных боеприпасов, маркированных как "РСЗО-107-ОФ", были зафиксированы ракеты неизвестного типа с маркировкой "РСЗО-107-Э". Внешние различия между ними заметны: осколочно-фугасный снаряд имеет более остроконечную головную часть, тогда как неизвестный — более притупленные формы.

Аналитики полагают, что новый тип боеприпасов может представлять собой кассетный вариант, наличие которого для это РСЗО ранее не сообщалось. В документации к системе упоминаются характеристики суббоеприпасов: в одном реактивном снаряде может размещаться до 15 суббоеприпасов калибра 36 мм, каждый массой 284 г, из которых 43 г приходится на взрывчатое вещество.

Суббоеприпасы оснащены системой самоликвидации с задержкой 15 секунд после активации, а их вероятная бронепробиваемость составляет порядка 40 мм. Также в методических материалах упоминается наличие взрывателя с таймерным механизмом, что подтверждает возможность воздушного подрыва для раскрытия кассетной начинки.

"Если на вооружение РФ действительно попали кассетные реактивные снаряды, то тогда Type-75 представляет гораздо большую опасность, чем с обычными осколочно-фугасными реактивными снарядами", — подытожили эксперты.

Северокорейская РСЗО Type-75

Калибр: 107 мм

Тип установки: переносная или на шасси

Типы боеприпасов: осколочно-фугасные, предполагаемые кассетные

Дальность стрельбы: до 8–10 км в зависимости от модификации

радиус эффективного поражения осколками: до 8-10 метров

Количество направляющих: 12

Напомним, в России 22 апреля 2025 года произошел один из крупнейших взрывов на складах боеприпасов — был уничтожен 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. После происшествия местные жители обнаружили обломки неизвестных реактивных снарядов. Изначально предполагалось, что это китайские 107-мм реактивные снаряды Type-63, однако позднее было установлено, что речь идет о северокорейских системах Type-75.