Артиллерийский гибрид: в РФ установили северокорейскую РСЗО Type-75 на "буханку" (фото)

Российские войска продолжают адаптировать поставляемое из Северной Кореи вооружение к условиям современной войны. На этот раз была зафиксирована установка 107-мм реактивной системы залпового огня Type 75 на базу автомобиля УАЗ-3303.

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В своей базовой конфигурации Type 75 представляет собой прицепную установку, что ограничивает ее мобильность и усложняет развертывание в полевых условиях. Российские военнослужащие решили эту проблему, демонтировав колеса прицепа и приварив саму пусковую установку к раме кузова УАЗ-3303, сообщили 15 июня Telegram-канал СПЖ "Водограй".

В ходе переделки конструкция осталась практически без изменений — доработки коснулись лишь креплений к платформе автомобиля.

Как отметили обозреватели "Милитарного" модернизированная система сохранила ограниченные углы горизонтального наведения, поскольку пусковая установка закреплена неподвижно. Это сужает возможности маневрирования огнем и требует точного позиционирования самой машины для прицеливания.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Что известно о системе Type-75

Северокорейская РСЗО фактически является северокорейской копией китайской РСЗО Type 63. В зависимости от типа платформы система может оснащаться различным количеством направляющих: в буксируемом варианте — 12, в самоходных и корабельных — до 16, 24 или 27.

Боекомплект включает два типа боеприпасов. Осколочно-фугасный снаряд обозначается как РСЗО-107-ОФ, а кассетный — РСЗО-107-Э, содержащий 15 суббоеприпасов. Максимальная дальность стрельбы системы достигает 8,6 километра.

Фото: Соцсети

По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, Россия получила от КНДР значительное количество артиллерийских систем, включая ствольную и реактивную артиллерию. Среди них — РСЗО Type 75, которая из-за своей ограниченной мобильности в буксируемом виде модернизируется российскими войсками для установки на автомобильные платформы.

Напомним, в соцсетях появились кадры испытания северокорейской системы Type-75 российскими военными на полигоне. Аналитики Defense Express отметили, что подразделения ВС РФ, предположительно, только начали осваивать данные системы.