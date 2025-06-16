Залишаючи Південнокитайське море: США раптово направили авіаносець USS Nimitz на Близький Схід

Американський атомний авіаносець USS Nimitz (CVN-68) у спішному порядку залишає Тихоокеанський регіон і прямує до берегів Ізраїлю. А запланований захід у в'єтнамський порт Дананг було скасовано через "невідкладну оперативну необхідність".

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Вранці 16 червня авіаносець вийшов із Південнокитайського моря і взяв курс на захід, повідомляє агентство Reuters.

Згідно з даними ресурсу Marine Traffic, корабель перебуває біля берегів Малайзії недалеко від популярного пляжу Баган Лаланг.

Дислокація авіаносця USS Nimitz на 16 червня Фото: Captain-Khayyam

За оцінкою аналітиків, США фактично готують можливість оперативного залучення трьох авіаносних ударних груп у потенційній операції проти Ірану або в рамках підтримки Ізраїлю, оскільки USS Nimitz, найімовірніше, приєднається до USS Carl Vinson (CVN-70), який перебуває в регіоні, і британського авіаносця HMS Prince of Wales.

Ще з осені минулого року на Близькому Сході зосереджено до 40 тисяч американських військовослужбовців, а також розгорнуто винищувальну авіацію, системи ПРО і ППО, здатні прикривати ізраїльську територію від балістичних і крилатих ракет. Це угруповання було активно залучене 2024 року під час відбиття масованих атак з боку Ірану.

USS Nimitz: проєкція могутності США

USS Nimitz залишається одним із ключових елементів американської морської могутності. Введений в дію 1975 року, він здатний нести на борту повноцінне авіакрило з десятками винищувачів, літаків ДРЛВіУ і вертольотів.

Попри появу більш сучасних авіаносців класу Ford, Nimitz продовжує залишатися боєздатним завдяки постійним модернізаціям. За п'ять десятиліть він брав участь у безлічі ключових операцій — від кризи із заручниками в Ірані до операцій у Перській затоці та Південнокитайському морі.

Розгортання авіаносця такого класу дає США можливість діяти незалежно від наземної інфраструктури. Авіаносна ударна група може завдавати ударів, проводити патрулювання, забезпечувати ППО і ПРО в будь-якій точці регіону.

Американський авіаносець USS Nimitz Фото: U.S. Navy Photo

На відміну від амфібійних кораблів, таких як USS Tripoli, Nimitz забезпечує повноцінну присутність палубної авіації, включно з винищувачами F/A-18E/F Super Hornet, літаками радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, літаками дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye і важкими транспортними вертольотами.

Таким чином, Вашингтон формує потужне угруповання, здатне забезпечити перевагу в повітрі, протиракетну оборону, а також завдавати ударів углиб території противника в разі подальшої ескалації. Експерти зазначають, що таке зосередження сил є демонстрацією готовності США до прямого втручання в конфлікт у разі подальшої агресії з боку Тегерана.

Нагадаємо, Повітряні сили США масово перекидають до Європи літаки-заправники KC-135 і KC-46. Формально, вони перекидаються для участі в навчаннях НАТО "Атлантичний тризуб", однак не виключено, що техніку відправляють для участі в тривалій війні Ізраїлю з Іраном.