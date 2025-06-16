Покидая Южно-Китайское море: США внезапно направили авианосец USS Nimitz на Ближний Восток

Американский атомный авианосец USS Nimitz (CVN-68) в спешном порядке покидает Тихоокеанский регион и направляется к берегам Израиля. А запланированный заход во вьетнамский порт Дананг был отменен из-за «неотложной оперативной необходимости».

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Утром 16 июня авианосец вышел из Южно-Китайского моря, и взял курс на запад, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным ресурса Marine Traffic, корабль находится у берегов Малайзии недалеко от популярного пляжа Баган Лаланг.

Дислокация авианосца USS Nimitz на 16 июня Фото: MarineTraffic.com

По оценке аналитиков, США фактически готовят возможность оперативного задействования трех авианосных ударных групп в потенциальной операции против Ирана или в рамках поддержки Израиля, поскольку USS Nimitz, скорее всего, присоединится к находящемуся в регионе USS Carl Vinson (CVN-70) и британскому авианосцу HMS Prince of Wales.

Еще с осени прошлого года на Ближнем Востоке сосредоточено до 40 тысяч американских военнослужащих, а также развернуты истребительная авиация, системы ПРО и ПВО, способные прикрывать израильскую территорию от баллистических и крылатых ракет. Эта группировка была активно задействована в 2024 году при отражении массированных атак со стороны Ирана.

USS Nimitz: проекция мощи США

USS Nimitz остаётся одним из ключевых элементов американской морской мощи. Введённый в строй в 1975 году, он способен нести на борту полноценное авиакрыло с десятками истребителей, самолетов ДРЛОиУ и вертолётов.

Несмотря на появление более современных авианосцев класса Ford, Nimitz продолжает оставаться боеспособным благодаря постоянным модернизациям. За пять десятилетий он принимал участие во множестве ключевых операций — от кризиса с заложниками в Иране до операций в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

Развёртывание авианосца такого класса дает США возможность действовать независимо от наземной инфраструктуры. Авианосная ударная группа может наносить удары, проводить патрулирование, обеспечивать ПВО и ПРО в любой точке региона.

Американский авианосец USS Nimitz Фото: U.S. Navy Photo

В отличие от амфибийных кораблей, таких как USS Tripoli, Nimitz обеспечивает полноценное присутствие палубной авиации, включая истребители F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и тяжелые транспортные вертолеты.

Таким образом, Вашингтон формирует мощную группировку, способную обеспечить превосходство в воздухе, противоракетную оборону, а также наносить удары вглубь территории противника в случае дальнейшей эскалации. Эксперты отмечают, что такое сосредоточение сил представляет собой демонстрацию готовности США к прямому вмешательству в конфликт в случае дальнейшей агрессии со стороны Тегерана.

Напомним, Воздушные силы США массово перебрасывают в Европу самолеты-заправщики KC-135 и KC-46. Формально, они перебрасываются для участия в учениях НАТО «Атлантический трезубец», однако не исключено, что техника отправляется для участия в продолжающейся войне Израиля с Ираном.