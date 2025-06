Війна есмінців, або Хто переможе: китайський Type 052D проти американського Arleigh Burke

Військовий корабель Type 052D став критично важливим активом для стратегічних амбіцій Китаю, особливо в умовах підготовки до вторгнення на Тайвань. Це багатоцільовий есмінець з керованими ракетами, призначений для дій у "блакитних водах" і оснащений найсучаснішими датчиками, зброєю і системами зв'язку.

ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) останнім часом демонструють експоненціальне зростання не тільки чисельності, а й технічних досягнень. За деякими даними, за останній рік китайська суднобудівна промисловість побудувала більше цивільних і військових кораблів, ніж американські верфі за всю Другу світову війну. Про це пише Брендон Дж. Вайхерт у своїй статті, яку переклав Фокус.

Type 052D (позначення НАТО Luyang III-class) являє собою найважливіше удосконалення китайського морського бойового потенціалу. Новий корабель, прозваний "китайським Aegis" завдяки своїм передовим радарам і бойовим системам, — це багатоцільовий есмінець з керованими ракетами, призначений для дій у "блакитних водах" і оснащений найсучаснішими датчиками, зброєю і системами зв'язку. Оскільки військово-морський потенціал Китаю постійно розвивається, есмінець Type 052D став критично важливим активом для стратегічних амбіцій НВАК, особливо в умовах підготовки до вторгнення на Тайвань.

Есмінець Type 052D може застосувати надзвукову ракету YJ-18 ASCM із заявленою дальністю 500 км

Есмінець класу Type 052D: озброєний і небезпечний

Есмінець Type 052D було введено в дію 2014 року, коли з верфі зійшов флагман під назвою Kunming. За своїми розмірами Type 052D можна порівняти із західними есмінцями, такими як Type 45 британського Королівського флоту.

Китайський Type 052D дуже потайливий завдяки зменшеному радіолокаційному перерізу завдяки похилій надбудові та інтегрованій щоглі. Корабель оснащений газотурбінною силовою установкою, що забезпечує дальність ходу понад 8300 км, чого достатньо для регіональних операцій, які китайська НВАК буде все частіше проводити в найближчі роки.

Есмінець Type 052D Фото: Соцсети

Найприкметнішою особливістю есмінця є 64-осередкова система вертикального пуску (VLS), що складається з 32 осередків у носовій частині та 32 — у кормовій і здатна запускати широкий спектр ракет. Серед них — ракети ППО класу "поверхня-повітря" HHQ-9, надзвукова протикорабельна протикорабельна крилата ракета YJ-18 (ASCM) з дальністю польоту до 500 км, крилата ракета палубного базування CJ-10 для нанесення точних ударів і протичовнова ракета CY-5 для боротьби з підводними загрозами.

Що стосується самої системи VLS, есмінець використовує стандарт GJB 5860-2006, що дає змогу здійснювати як "гарячий", так і "холодний" пуск і робить Type 052D першим спеціалізованим багатоцільовим есмінцем Китаю.

Комплекс датчиків есмінця Type 052D, у центрі якого розташована активна електронно-скануюча решітка (AESA) Type 346A (також відома як "Око дракона"), справді вражає і є справжнім викликом для західних суперників.

Ця чотирипанельна радіолокаційна система забезпечує постійне спостереження за повітряною і надводною обстановкою, здатна виявляти і відстежувати кілька цілей одночасно на відстані в кілька сотень кілометрів. Додаткові датчики містять радари Type 364, Type 366 і Type 517B, а також гідролокатори SJD-9 і SJG-311 для протичовнової боротьби (ПЛВ).

На Type 052D використовується об'єднана система передачі даних (JSIDLS), аналогічна натовській Link 16. Китайський Type 052D також використовує загальну тактичну систему передачі даних (Naval Common Tactical Data Link, NCTDL) для поліпшення оперативної сумісності з іншими кораблями ВМС НВАК.

Це ще одна ознака того, про що я тверджу вже багато років: можливості китайської НВАК зрівнялися з можливостями Китаю з виробництва масової кількості систем і бойових кораблів. Сьогодні Китай має величезну кількість простих у виробництві бойових кораблів, які за технічним оснащенням не поступаються західним.

Це серйозна проблема для захисників Тайваню.

Крім VLS, Type 052D оснащений 130-мм морською гарматою H/PJ-38 для ураження надводних і наземних цілей, а також системою ближнього бою (CIWS) Type 730 або Type 1130 для точкової оборони, ЗРК малої дальності HHQ-10 і двома потрійними торпедними апаратами.

Type 052D має ангар для одного гелікоптера, зазвичай Harbin Z-9C або Kamov Ka-28, а подовжений варіант Type 052DL призначений для розміщення більшого гелікоптера Z-20, який буде представлений у стелс-варіанті. Z-20 аналогічний стелс-вертольоту Black Hawk, який американські "морські котики" застосовували в рейді проти Бен Ладена в Абботтабаді (Пакистан) у 2011 році.

Сьогодні НВАК експлуатує близько 25 есмінців Type 052D, включно з 13 стандартними варіантами і 12 Type 052DL, і ще більше есмінців уже будують на верфях Далянь-Цзяньган-Чансін.

Китайський вертоліт Harbin Z-9C Фото: Вiкiпедiя

План НВАК

Швидкі темпи виробництва — близько 3,1 корабля на рік порівняно з 1,6 есмінцями класу Arleigh Burke ВМС США — доводять прагнення Китаю побудувати флот, який повністю перевершить ВМС США чисельно, а можливо, і технічно, в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Дійсно, якщо подивитися на чисельність і диспозиції ВМС США та їхніх союзників щодо Першого острівного ланцюга, то наразі можливості США виглядають абсолютно непорівнянними. Будь-які дії Китаю проти сусіднього Тайваню, найімовірніше, почнуться з масштабної морської блокади острова; після тривалої блокади впродовж багатьох тижнів або місяців китайці здійснять масоване вторгнення — безсумнівно, із застосуванням потужних бомбардувань із кораблів на берег, повітряних атак, подібних до тих, яких США зазнали в Іраку в 1991 і 2003 роках, і висадки десанту, яка не має аналогів із часів висадки союзників у Нормандії.

Китайський Type 052D забезпечить прикриття цих сил.

Основна роль, яку виконуватимуть судна Type 052D під час вторгнення, — це захист військово-морських та амфібійних сил. Ракети ЗРК HHQ-9 з дальністю польоту близько 150 км зможуть вражати ворожі літаки, крилаті ракети та потенційно стелс-цілі, використовуючи передові можливості згаданого вище радара AESA Type 346A.

Здатність есмінця виявляти і вражати одразу кілька повітряних загроз матиме ключове значення для протидії тайванським ВПС, до складу яких входять винищувачі F-16V і протикорабельні балістичні ракети, такі як Harpoon Block IC.

Щоб тайванці не змогли завадити китайському десанту, Type 052D застосує свої CIWS і ЗРК ближньої дії HHQ-10 для захисту від ракет і літаків низького польоту, а його мережеві канали передання даних дадуть йому змогу координувати дії з іншими кораблями ВМС, такими як потужний крейсер Type 055, для створення надійної парасольки ППО.

Протикорабельна оборона для протидії тайванським і союзним ВМС

Type 052D може застосувати надзвукову ракету YJ-18 ASCM із заявленою дальністю 500 км, що становить значну загрозу для надводного флоту Тайваню, який складається зі старих кораблів, таких як есмінці класу Kee Lung і фрегати класу Cheng Kung. У будь-якому гіпотетичному зіткненні один Type 052D або ціла ескадра цих бойових кораблів перекриють нинішню військово-морську оборону Тайваню.

Висока швидкість YJ-18 і профіль польоту над поверхнею моря ускладнять перехоплення ракети навіть для модернізованих тайванських ракет Harpoon або ППО NTU.

Крім тайванських ВМС, Type 052D також відіграватиме роль у будь-яких операціях із боротьби з проникненням у зону обмеження/заборони доступу (A2/AD), спрямованих на стримування або відволікання сил ВМС США, таких як авіаносні ударні групи, очолювані авіаносцями класу Nimitz або Ford. Хоча на Type 052D всього 64 осередки VLS порівняно з 96 на есмінці класу Arleigh Burke, його здатність запускати залпи YJ-18 за підтримки розвідданих із супутників і БПЛА НВАК створить проблеми для американської ППО.

Основні компоненти есмінця Type 052D Фото: Відкриті джерела

З іншого боку, менша дальність ходу Type 052D порівняно з американськими есмінцями може обмежити його витривалість у тривалих бойових діях у "блакитних водах" далеко від китайських баз. Проте ймовірність того, що ці кораблі будуть задіяні в бойових зіткненнях у глибоководді, невелика.

Зрештою, Пекін добре усвідомлює географію свого ближнього зарубіжжя і планує використовувати відносно тісний ландшафт найближчих до китайських берегів територій у своїх інтересах. Будь-які американські сили в "блакитних водах" матимуть справу з ракетами A2/AD за межами візуального горизонту (BVR) і гіперзвуковою зброєю, що зведе нанівець загрозу для кораблів Type 052D.

Крім того, перед Type 052D можуть бути поставлені завдання протичовнової боротьби. Підводні човни, особливо ВМС США, становитимуть загрозу для китайських сил вторгнення, оскільки ударні субмарини, такі як підводні човни класу Virginia або Seawolf, можуть націлитися на десантні кораблі або сили блокади НВАК. Гідролокатори SJD-9 і SJD-311, протичовнові ракети CY-5 і гелікоптер Z-20 у подовженому варіанті есмінця дають Type 052D перевагу у виявленні та нейтралізації підводних загроз.

У сценарії вторгнення на Тайвань Type 052D, ймовірно, діятиме спільно з фрегатами Type 054A і корветами Type 056A, оснащеними засобами ПЛО, для створення багаторівневої оборони від підводних човнів.

Наземні ударні місії для підтримки амфібійних операцій

Нарешті, крилаті ракети CJ-10, якими оснащений Type 052D, дадуть йому змогу наносити точні удари по тайванській військовій інфраструктурі, такій як аеродроми, командні центри і берегова оборона, щоб підготувати ґрунт для висадки амфібійного десанту. Ці далекобійні удари будуть використані для зниження здатності Тайваню координувати оборону і зриву його повітряних і морських операцій.

Китайці вже зрівнялися з американцями, коли мова заходить про сценарій розвитку подій у Тайванській протоці. Так, США зможуть дати відсіч. За допомогою Японії та Австралії вони здатні на багато що, щоб завдати китайцям кривавих ударів. Зрозуміло, за умови, що дядя Сем придумає, як проникнути за роздуті бульбашки A2/AD, що оточують регіон. Якщо ні, то Тайвань за замовчуванням програє.

Американський есмінець класу Arleigh Burke Фото: U.S. Navy Photo

Якщо Америка всерйоз має намір протистояти китайській загрозі в Тайванській протоці, їй знадобиться набагато більше безпілотних літальних і підводних апаратів, а також гіперзвукових ракет, перш ніж вона зважиться на якісь дії.

Головне питання полягає в тому, чи розуміє це Пентагон? Чи він усе ще поводиться так, ніби надворі 1996 рік і пара американських авіаносців може стримати напад Китаю на Тайвань? Що ще важливіше, чи готова політична система Америки до війни, необхідної для захисту Тайваню? Чи вважає американська громадськість, що це гідне підприємство? І чи готова Америка витримати наслідки такого конфлікту — стрімке зростання цін, втрату доступу до багатьох споживчих товарів і, можливо, пряму відплату з боку китайських агентів усередині Сполучених Штатів? На всі ці запитання необхідно відповісти, причому найближчим часом.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його нова книжка, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжкових магазинах. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.