Война эсминцев, или Кто победит: китайский Type 052D против американского Arleigh Burke

Военный корабль Type 052D стал критически важным активом для стратегических амбиций Китая, особенно в условиях подготовки к вторжению на Тайвань. Это многоцелевой эсминец с управляемыми ракетами, предназначенный для действий в "голубых водах" и оснащенный самыми современными датчиками, оружием и системами связи.

Related video

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в последнее время демонстрируют экспоненциальный рост не только численности, но и технических достижений. По некоторым данным, за последний год китайская судостроительная промышленность построила больше гражданских и военных кораблей, чем американские верфи за всю Вторую мировую войну. Об этом пишет Брэндон Дж. Вайхерт в своей статье, которую перевел Фокус.

Type 052D (обозначение НАТО Luyang III-class) представляет собой важнейшее усовершенствование китайского морского боевого потенциала. Новый корабль, прозванный "китайским Aegis" благодаря своим передовым радарам и боевым системам, – это многоцелевой эсминец с управляемыми ракетами, предназначенный для действий в "голубых водах" и оснащенный самыми современными датчиками, оружием и системами связи. Поскольку военно-морской потенциал Китая постоянно развивается, эсминец Type 052D стал критически важным активом для стратегических амбиций НОАК, особенно в условиях подготовки к вторжению на Тайвань.

Эсминец Type 052D может применить сверхзвуковую ракету YJ-18 ASCM с заявленной дальностью 500 км

Эсминец класса Type 052D: вооружен и опасен

Эсминец Type 052D был введен в строй в 2014 году, когда с верфи сошел флагман под названием Kunming. По своим размерам Type 052D сопоставим с западными эсминцами, такими как Type 45 британского Королевского флота.

Китайский Type 052D очень скрытен благодаря уменьшенному радиолокационному сечению за счет наклонной надстройки и интегрированной мачты. Корабль оснащен газотурбинной силовой установкой, обеспечивающей дальность хода более 8300 км, чего достаточно для региональных операций, которые китайская НОАК будет все чаще проводить в ближайшие годы.

Эсминец Type 052D Фото: Соцсети

Наиболее примечательной особенностью эсминца является 64-ячеечная система вертикального пуска (VLS), состоящая из 32 ячеек в носовой части и 32 в кормовой и способная запускать широкий спектр ракет. Среди них – ракеты ПВО класса "поверхность-воздух" HHQ-9, сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета YJ-18 (ASCM) с дальностью полета до 500 км, крылатая ракета палубного базирования CJ-10 для нанесения точных ударов и противолодочная ракета CY-5 для борьбы с подводными угрозами.

Что касается самой системы VLS, эсминец использует стандарт GJB 5860-2006, что позволяет осуществлять как "горячий", так и "холодный" пуск и делает Type 052D первым специализированным многоцелевым эсминцем Китая.

Комплекс датчиков эсминца Type 052D, в центре которого находится активная электронно-сканирующая решетка (AESA) Type 346A (также известная как "Глаз дракона"), действительно впечатляет и является настоящим вызовом для западных соперников.

Эта четырехпанельная радиолокационная система обеспечивает постоянное наблюдение за воздушной и надводной обстановкой, способна обнаруживать и отслеживать несколько целей одновременно на расстоянии в несколько сотен километров. Дополнительные датчики включают в себя радары Type 364, Type 366 и Type 517B, а также гидролокаторы SJD-9 и SJG-311 для противолодочной борьбы (ПЛО).

На Type 052D используется объединенная система передачи данных (JSIDLS), аналогичная натовской Link 16. Китайский Type 052D также использует общую тактическую систему передачи данных (Naval Common Tactical Data Link, NCTDL) для улучшения оперативной совместимости с другими кораблями ВМС НОАК.

Важно

Был "Варяг", стал "Ляонин". Старый николаевский авианосец положил начало современным ВМС Китая

Это еще один признак того, о чем я твержу уже много лет: возможности китайской НОАК сравнялись с возможностями Китая по производству массового количества систем и боевых кораблей. Сегодня Китай располагает огромным количеством простых в производстве боевых кораблей, которые по техническому оснащению не уступают западным.

Это серьезная проблема для защитников Тайваня.

Помимо VLS, Type 052D оснащен 130-мм морским орудием H/PJ-38 для поражения надводных и наземных целей, а также системой ближнего боя (CIWS) Type 730 или Type 1130 для точечной обороны, ЗРК малой дальности HHQ-10 и двумя тройными торпедными аппаратами.

Type 052D имеет ангар для одного вертолета, обычно Harbin Z-9C или Kamov Ka-28, а удлиненный вариант Type 052DL предназначен для размещения более крупного вертолета Z-20, который будет представлен в стелс-варианте. Z-20 аналогичен стелс-вертолету Black Hawk, который американские "морские котики" применяли в рейде против Бен Ладена в Абботтабаде (Пакистан) в 2011 году.

Сегодня НОАК эксплуатирует около 25 эсминцев Type 052D, включая 13 стандартных вариантов и 12 Type 052DL, и еще больше эсминцев уже строится на верфях Далянь-Цзяньган-Чансин.

Китайский вертолет Harbin Z-9C Фото: Википедия

План НОАК

Быстрые темпы производства – около 3,1 корабля в год по сравнению с 1,6 эсминцами класса Arleigh Burke ВМС США – доказывают стремление Китая построить флот, который полностью превзойдет ВМС США численно, а возможно, и технически, в Индо-Тихоокеанском регионе.

Действительно, если посмотреть на численность и диспозиции ВМС США и их союзников в отношении Первой островной цепи, то на данный момент возможности США выглядят абсолютно несопоставимыми. Любые действия Китая против соседнего Тайваня, скорее всего, начнутся с масштабной морской блокады острова; после изватывающей блокады в течение многих недель или месяцев китайцы предпримут массированное вторжение – несомненно, с применением мощных бомбардировок с кораблей на берег, воздушных атак, подобных тем, которым США подвергали Ирак в 1991 и 2003 годах, и высадки десанта, не имеющей аналогов со времен высадки союзников в Нормандии.

Китайский Type 052D обеспечит прикрытие этих сил.

Основная роль, которую будут выполнять суда Type 052D во время вторжения, – это защита военно-морских и амфибийных сил. Ракеты ЗРК HHQ-9 с дальностью полета около 150 км смогут поражать вражеские самолеты, крылатые ракеты и потенциально стелс-цели, используя передовые возможности упомянутого выше радара AESA Type 346A.

Способность эсминца обнаруживать и поражать сразу несколько воздушных угроз будет иметь ключевое значение для противодействия тайваньским ВВС, в состав которых входят истребители F-16V и противокорабельные баллистические ракеты, такие как Harpoon Block IC.

Чтобы тайваньцы не смогли помешать китайскому десанту, Type 052D применит свои CIWS и ЗРК ближнего действия HHQ-10 для защиты от низколетящих ракет и самолетов, а его сетевые каналы передачи данных позволят ему координировать действия с другими кораблями ВМС, такими как мощный крейсер Type 055, для создания надежного зонтика ПВО.

Противокорабельная оборона для противодействия тайваньским и союзным ВМС

Type 052D может применить сверхзвуковую ракету YJ-18 ASCM с заявленной дальностью 500 км, представляющей значительную угрозу для надводного флота Тайваня, состоящего из старых кораблей, таких как эсминцы класса Kee Lung и фрегаты класса Cheng Kung. В любом гипотетическом столкновении один Type 052D или целая эскадра этих боевых кораблей перекроют нынешнюю военно-морскую оборону Тайваня.

Высокая скорость YJ-18 и профиль полета над поверхностью моря затруднят перехват ракеты даже для модернизированных тайваньских ракет Harpoon или ПВО NTU.

Помимо тайваньских ВМС, Type 052D также будет играть роль в любых операциях по борьбе с проникновением в зону ограничения/воспрещения доступа (A2/AD), направленных на сдерживание или отвлечение сил ВМС США, таких как авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами класса Nimitz или Ford. Хотя на Type 052D всего 64 ячейки VLS по сравнению с 96 на эсминце класса Arleigh Burke, его способность запускать залпы YJ-18 при поддержке разведданных со спутников и БПЛА НОАК создаст проблемы для американской ПВО.

Основные компоненты эсминца Type 052D Фото: Открытые источники

С другой стороны, меньшая дальность хода Type 052D по сравнению с американскими эсминцами может ограничить его выносливость в длительных боевых действиях в "голубых водах" вдали от китайских баз. Тем не менее, вероятность того, что эти корабли будут задействованы в боевых столкновениях в глубоководье, невелика.

В конце концов, Пекин хорошо осознает географию своего ближнего зарубежья и планирует использовать относительно тесный ландшафт ближайших к китайским берегам территорий в своих интересах. Любые американские силы в "голубых водах" будут иметь дело с ракетами A2/AD за пределами визуального горизонта (BVR) и гиперзвуковым оружием, что сведет на нет угрозу для кораблей Type 052D.

Кроме того, перед Type 052D могут быть поставлены задачи противолодочной борьбы. Подводные лодки, особенно ВМС США, будут представлятьугрозу для китайских сил вторжения, поскольку ударные субмарины, такие как подводные лодки класса Virginia или Seawolf, могут нацелиться на десантные корабли или силы блокады НОАК. Гидролокаторы SJD-9 и SJD-311, противолодочные ракеты CY-5 и вертолет Z-20 в удлиненном варианте эсминца дают Type 052D преимущество в обнаружении и нейтрализации подводных угроз.

В сценарии вторжения на Тайвань Type 052D, вероятно, будет действовать совместно с фрегатами Type 054A и корветами Type 056A, оснащенными средствами ПЛО, для создания многоуровневой обороны от подводных лодок.

Наземные ударные миссии для поддержки амфибийных операций

Наконец, крылатые ракеты CJ-10, которыми оснащен Type 052D, позволят ему наносить точные удары по тайваньской военной инфраструктуре, такой как аэродромы, командные центры и береговая оборона, чтобы подготовить почву для высадки амфибийного десанта. Эти дальнобойные удары будут использованы для снижения способности Тайваня координировать оборону и срыва его воздушных и морских операций.

Китайцы уже сравнялись с американцами, когда речь заходит о сценарии развития событий в Тайваньском проливе. Да, США смогут дать отпор. С помощью Японии и Австралии они способны на многое, чтобы нанести китайцам кровавые удары. Разумеется, при условии, что дядя Сэм придумает, как проникнуть за раздутые пузыри A2/AD, окружающие регион. Если нет, то Тайвань по умолчанию проиграет.

Американский эсминец класса Arleigh Burke Фото: U.S. Navy Photo

Если Америка всерьез намерена противостоять китайской угрозе в Тайваньском проливе, ей понадобится гораздо больше беспилотных летательных и подводных аппаратов, а также гиперзвуковых ракет, прежде чем она решится на какие-либо действия.

Главный вопрос заключается в том, понимает ли это Пентагон? Или он все еще ведет себя так, будто на дворе 1996 год и пара американских авианосцев может сдержать нападение Китая на Тайвань? Что еще важнее, готова ли политическая система Америки к войне, требующейся для защиты Тайваня? Считает ли американская общественность, что это достойное предприятие? И готова ли Америка выдержать последствия такого конфликта – стремительный рост цен, потерю доступа ко многим потребительским товарам и, возможно, прямое возмездие со стороны китайских агентов внутри Соединенных Штатов? На все эти вопросы необходимо ответить, причем в ближайшее время.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.