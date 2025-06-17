"Це тільки початок": Ярмак після обстрілу Києва закликав українців виїжджати за місто

Репер і командир роти 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак після масованого обстрілу Києва та інших міст України 17 червня заявив, що на українців чекає "жахлива кривава осінь".

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Ярмак закликав виїжджати за місто та триматися далі від стратегічної та критично важливої інфраструктури. Попередження для українців військовий опублікував у сториз на своїй сторінці в Instagram.

"На жаль, це тільки початок, нас чекає жахлива кривава осінь. По можливості виїжджайте жити за місто, до родичів, в будь-які умови, подалі від стратегічних об'єктів критичної інфраструктури! Реагуйте на тривоги", — написав військовослужбовець.

Репер Ярмак прогрозує посилення російських атак на українські міста Фото: скриншот

Олександр Ярмак служить з 2022 року

Зазначимо, Олександр Ярмак добровільно мобілізувався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році. Репер брав участь у боях у Харківській області й очолював взвод операторів FPV-дронів. З вересня 2024 року Ярмак став командиром R&D підрозділу 412-го полку Сил безпілотних систем та командиром роти.

Обстріли Києва: що відомо

Загалом під час масованої атаки на Україну в ніч на 17 червня росіяни використали 472 засоби повітряного нападу, зокрема безпілотники типу "Шахед", крилаті, керовані авіаційні та аеробалістичні ракети. Основним напрямком ворожого удару був Київ, найбільше руйнувань зафіксовано в Солом’янському та Дарницькому районах. Київська міська військова адміністрація станом на 11:20 повідомляла про 14 загиблих і 114 поранених. Також під атакою були Запоріжжя та Одеса.

Попередню масовану комбіновану атаку на Київ дронами типу "Шахед" та балістичними ракетами росіяни здійснили в ніч на 10 червня. Під ударом опинилися кілька районів, у місті зайнялися пожежі.