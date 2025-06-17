"Это только начало": Ярмак после обстрела Киева призвал украинцев выезжать за город

Рэпер и командир роты 412-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак после массированного обстрела Киева и других городов Украины 17 июня заявил, что украинцев ждет "ужасная кровавая осень".

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Ярмак призвал выезжать за город и держаться дальше от стратегической и критически важной инфраструктуры. Предупреждение для украинцев военный опубликовал в сториз на своей странице в Instagram.

"К сожалению, это только начало, нас ждет ужасная кровавая осень. По возможности выезжайте жить за город, к родственникам, в любые условия, подальше от стратегических объектов критической инфраструктуры! Реагируйте на тревоги", — написал военнослужащий.

Рэпер Ярмак угрожает усиление российских атак на украинские города Фото: скриншот

Александр Ярмак служит с 2022 года

Отметим, Александр Ярмак добровольно мобилизовался в ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Рэпер участвовал в боях в Харьковской области и возглавлял взвод операторов FPV-дронов. С сентября 2024 года Ярмак стал командиром R&D подразделения 412-го полка Сил беспилотных систем и командиром роты.

Обстрелы Киева: что известно

Всего во время массированной атаки на Украину в ночь на 17 июня россияне использовали 472 средства воздушного нападения, в частности беспилотники типа "Шахед", крылатые, управляемые авиационные и аэробаллистические ракеты. Основным направлением вражеского удара был Киев, больше всего разрушений зафиксировано в Соломенском и Дарницком районах. Киевская городская военная администрация по состоянию на 11:20 сообщала о 14 погибших и 114 раненых. Также под атакой были Запорожье и Одесса.

Предыдущую массированную комбинированную атаку на Киев дронами типа "Шахед" и баллистическими ракетами россияне осуществили в ночь на 10 июня. Под ударом оказались несколько районов, в городе начались пожары.