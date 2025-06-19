Страта захисників "Азовсталі" в день незалежності України: Паламар розповів про рішення Путіна (відео)

Росіяни хотіли стратити командирів оборони заводу "Азовсталь" Дениса "Редіса" Прокопенка, Святослава "Калину" Паламара та інших командирів 24 серпня, у день незалежності України.

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Однак президент Росії Володимир Путін все ж обміняв військових на колишнього народного депутата, колаборанта Віктора Медведчука. Подробиці минулих днів Святослав Паламар розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Калина" зізнався, що не рахував дні перебування в полоні

"Таке відчуття було [що окупанти можуть стратити]. Коли нас обміняли, перше, що ми запитали — чи всіх обміняли? Ні, не всіх. Наступне питання було: "Якого біса ви нас витягли, ми мали виходити останніми?" — пригадав "Калина".

Спочатку, за його словами, російська сторона не хотіла міняти "азовців" на Медведчука. Українська команда перемовників постаралася й обмін все ж відбувся.

"Можливо Путін або дружина Медведчука зробили йому ціну до обміну... Тепер я розумію, чому ми вийшли. Тому що іншого шансу в нас не було", — поділився він міркуваннями.

"Калина" зізнається, що не рахував, скільки днів пробув у полоні. Апетити в росіян до страт військовополонених з'явилися після теракту у виправній колонії в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року. Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених.

Того дня окупанти відчули смак крові не цивільних і військових, а саме полонених. Це зовсім інший статус і інший воєнний злочин, підсумував військовий.

Нагадаємо, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у травні говорив про звільнення з російського полону понад половини захисників "Азовсталі". З "Азовсталі" у травні 2022 року вивели 2 500 бійців різних підрозділів, із них 1 279 повернулися в Україну.

Росія хоче до 2035 року перетворити комбінат "Азовсталь" на постіндустріальний парк. Там будуть музей, готелі, магазини й прибережна зона.