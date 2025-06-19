Казнь защитников "Азовстали" в день независимости Украины: Паламар рассказал о решении Путина (видео)

Россияне хотели казнить командиров обороны завода "Азовсталь" Дениса "Редиса" Прокопенко, Святослава "Калину" Паламара и других командиров 24 августа, в день независимости Украины.

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Однако президент России Владимир Путин все же обменял военных на бывшего народного депутата, колаборанта Виктора Медведчука. Подробности прошедших дней Святослав Паламар рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Калина" признался, что не считал дни пребывания в плену

"Такое ощущение было [что оккупанты могут казнить]. Когда нас обменяли, первое, что мы спросили — обменяли ли всех? Нет, не всех. Следующий вопрос был: "Какого черта вы нас вытащили, мы должны были выходить последними?" — вспомнил "Калина".

Изначально, по его словам, российская сторона не хотела менять "азовцев" на Медведчука. Украинская команда переговорщиков постаралась и обмен все же состоялся.

"Возможно Путин или жена Медведчука сделали ему цену к обмену… Теперь я понимаю, почему мы вышли. Потому что другого шанса у нас не было", — поделился он соображениями.

"Калина" признается, что не считал, сколько дней пробыл в плену. Аппетиты у россиян к казням военнопленных появились после теракта в исправительной колонии в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года. Тогда погибли более 50 украинских военнопленных.

В тот день оккупанты почувствовали вкус крови не гражданских и военных, а именно пленных. Это совсем другой статус и другое военное преступление, заключил военный.

Напомним, замглавы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в мае говорил об освобождении из российского плена более половины защитников "Азовстали". Из "Азовстали" в мае 2022 года вывели 2 500 бойцов различных подразделений, из них 1 279 вернулись в Украину.

Россия хочет до 2035 года превратить комбинат "Азовсталь" в постиндустриальный парк. Там будут музей, гостиницы, магазины и прибрежная зона.