"Ситуація критична": Олександр Ярмак прокоментував свою заяву про "жахливу осінь"

Музикант і командир роти 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак прокоментував свої висловлювання про "жахливу осінь" і закликав українців долучатись до війська готуватися.

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17 червня, коли російська армія масовано атакувала Київ та Одесу, командир роти 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак написав у соцмережах, що на українців "чекає жахлива кривава осінь". Повідомлення стало вірусним. Нині Олександр Ярмак прокоментував цю заяву на своїй сторінці в Facebook.

Ярмак зауважив, що його сторіс використали різні ЗМІ "трішки підливши фарб в стилі "всьо пропало", тому він вирішив "ширше прокомунікувати".

Пост Олександра Ярмака Фото: Скріншот

Співак та військовий написав, що війна із Росією загострюється: ворог нарощує виробництво ракет та дронів, удари стають масштабнішими.

Він згадав атаки Ірану на Ізраїль та зауважив, що навіть з застосуванням однієї з кращих систем ППО та перехоплювачів дружніх сил знищити всі повітряні цілі майже не можливо. Тому перед Україною та світом великий технологічний та системний виклик.

"Я неодноразово повторював, що такого ресурсного ворога неможливо перемогти військом, його можна перемогти нацією!" — написав Ярмак.

Військовий закликав українців вдосконалити безпеку житла, отримати базові знання із домедичної допомоги та долучатися до підрозділів оборони.

"Яка ситуація наразі? Критична, але не катастрофічна! Тому потрібно включення кожного, ще є час підготуватися до дійсно важкої осені! Бо ворог готується саме в цей період влаштувати основний терор. Не зміг окупувати, буде тероризувати через повітряні удари, щоб ми зламалися! Нам потрібно пройти цей період підготовлено і злагоджено!" — додав Олександр Ярмак.

Нагадаємо, 17 червня Олександр Ярмак закликав українців виїжджати за місто та триматися далі від стратегічної та критично важливої інфраструктури.

Фокус писав, що під час масованої атаки на Україну в ніч на 17 червня росіяни використали 472 засоби повітряного нападу, зокрема безпілотники типу "Шахед", крилаті, керовані авіаційні та аеробалістичні ракети. Основним напрямком ворожого удару був Київ, найбільше руйнувань зафіксовано в Солом’янському та Дарницькому районах.