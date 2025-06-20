"Ситуация критическая": Александр Ярмак прокомментировал свое заявление об "ужасной осени"

Музыкант и командир роты 412-го полка Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак прокомментировал свои высказывания об "ужасной осени" и призвал украинцев присоединяться к войску готовиться.

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17 июня, когда российская армия массированно атаковала Киев и Одессу, командир роты 412-го полка Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак написал в соцсетях, что украинцев "ждет ужасная кровавая осень". Сообщение стало вирусным. Сейчас Александр Ярмак прокомментировал это заявление на своей странице в Facebook.

Ярмак отметил, что его сторис использовали различные СМИ "немного подлив красок в стиле "все пропало", поэтому он решил "шире прокоммуницировать".

Пост Александра Ярмака Фото: Скриншот

Певец и военный написал, что война с Россией обостряется: враг наращивает производство ракет и дронов, удары становятся более масштабными.

Он вспомнил атаки Ирана на Израиль и отметил, что даже с применением одной из лучших систем ПВО и перехватчиков дружественных сил уничтожить все воздушные цели почти невозможно. Поэтому перед Украиной и миром большой технологический и системный вызов.

"Я неоднократно повторял, что такого ресурсного врага невозможно победить войском, его можно победить нацией!" — написал Ярмак.

Военный призвал украинцев усовершенствовать безопасность жилья, получить базовые знания по домедицинской помощи и участвовать в подразделениях обороны.

"Какая ситуация сейчас? Критическая, но не катастрофическая! Поэтому нужно включение каждого, еще есть время подготовиться к действительно тяжелой осени! Потому что враг готовится именно в этот период устроить основной террор. Не смог оккупировать, будет терроризировать через воздушные удары, чтобы мы сломались! Нам нужно пройти этот период подготовлено и слаженно!" — добавил Александр Ярмак.

Напомним, 17 июня Александр Ярмак призвал украинцев выезжать за город и держаться дальше от стратегической и критически важной инфраструктуры.

Фокус писал, что во время массированной атаки на Украину в ночь на 17 июня россияне использовали 472 средства воздушного нападения, в том числе беспилотники типа "Шахед", крылатые, управляемые авиационные и аэробаллистические ракеты. Основным направлением вражеского удара был Киев, больше всего разрушений зафиксировано в Соломенском и Дарницком районах.