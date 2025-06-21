Мало броні, потрібно ще: британці випробовують танк Challenger 3 з новим типом захисту (відео)

Велика Британія продовжує випробування танків Challenger 3 з акцентом на кардинальне посилення захисту. У мережі з'явилися відеоматеріали, де нова версія машини отримала перероблену вежу з елементами динамічного захисту нового типу, що отримала позначення EPSOM.

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Вежа танка отримала перероблене компонування модулів і принципово новий підхід до бронювання, про що свідчать опубліковані в соцмережах кадри.

Коментуючи матеріал, оглядачі "Мілітарного" зазначають, що на відміну від колишнього підходу на Challenger 2, де модулі броні кріпилися до окремих каркасних конструкцій, нову систему EPSOM встановлюють безпосередньо на броню вежі та корпусу, включно з її лобовою частиною.

При цьому модулі виконані в конфігурації, характерній для динамічного захисту (ERA), і охоплюють значну частину проєкції, зокрема верхню лобову деталь.

Також спостерігається збільшена кількість захисних елементів, що побічно підтверджує припущення про застосування багатошарових або комбінованих блоків динамічного захисту, а не просто навісної броні.

Британський танк Challenger 3 Фото: X (Twitter)

Таким чином це рішення кардинально відрізняється від конфігурації Challenger 2, де застосовувалися два варіанти захисту:

комбінований комплект, що включав динамічний захист, сталеві бронеплити і посилення нижньої лобової деталі;

легкий комплект, що складався виключно з навісних блоків на бортах башти та корпусу.

Також експерти пояснили, що встановлення EPSOM стало можливим завдяки новій зварній вежі, розробленій компанією Armstrong Works, що спростило інтеграцію додаткових бронемодулів. На відміну від литої конструкції Challenger 2, зварна башта дає змогу гнучко адаптувати конфігурацію захисту під конкретні бойові завдання і спрощує серійне виробництво.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії підтвердили, що основний бойовий танк Challenger 3 стане ключовим елементом британських бронетанкових сил у найближчі десятиліття.