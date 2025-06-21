Мало брони, нужно еще: британцы испытывают танк Challenger 3 с новым типом защиты (видео)

Великобритания продолжает испытания танков Challenger 3 с акцентом на кардинальное усиление защиты. В сети появились видеоматериалы, где новая версия машины получила переработанную башню с элементами динамической защиты нового типа, получившей обозначение EPSOM.

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Башня танка получила переработанную компоновку модулей и принципиально новый подход к бронированию, о чем свидетельствуют опубликованные в соцсетях кадры.

Комментируя материал, обозреватели "Милитарного" отмечают, что в отличие от прежнего подхода на Challenger 2, где модули брони крепились к отдельным каркасным конструкциям, новая система EPSOM устанавливается непосредственно на броню башни и корпуса, включая ее лобовую часть.

При этом модули выполнены в конфигурации, характерной для динамической защиты (ERA), и охватывают значительную часть проекции, в том числе верхнюю лобовую деталь.

Также наблюдается увеличенное количество защитных элементов, что косвенно подтверждает предположение о применении многослойных или комбинированных блоков динамической защиты, а не просто навесной брони.

Британский танк Challenger 3 Фото: X (Twitter)

Таким образом данное решение кардинально отличается от конфигурации Challenger 2, где применялись два варианта защиты:

комбинированный комплект, включавший динамическую защиту, стальные бронеплиты и усиление нижней лобовой детали;

легкий комплект, состоявший исключительно из навесных блоков на бортах башни и корпуса.

Также эксперты пояснили, что установка EPSOM стала возможной благодаря новой сварной башне, разработанной компанией Armstrong Works, что упростило интеграцию дополнительных бронемодулей. В отличие от литой конструкции Challenger 2, сварная башня позволяет гибко адаптировать конфигурацию защиты под конкретные боевые задачи и упрощает серийное производство.

Напомним, в Минобороны Великобритании подтвердили, что основной боевой танк Challenger 3 станет ключевым элементом британских бронетанковых сил в ближайшие десятилетия.