Програма Build with Ukraine: Україна починає виробництво зброї за кордоном, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт міжнародної програми Build with Ukraine, яка передбачає спільне виробництво українського озброєння на території країн-союзників. За його словами, перші угоди з європейськими державами буде підписано вже влітку 2025 року.

Related video

"Ми будемо надавати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію", — повідомив 21 червня глава держави в соцмережах.

Усі вироблені системи озброєння будуть спрямовані на потреби Сил оборони України.

Зеленський зазначив, що у 2025 році Україна вже зарезервувала 43 мільярди доларів на потреби власного оборонно-промислового комплексу. Він також запропонував, щоб кожна держава-партнер виділяла 0,25% свого ВВП на підтримку українського ОПК наступного року.

Що стосується локацій виробництва, то йдеться про такі європейські країни, як Данія, Норвегія, Німеччина, Велика Британія і Литва. При цьому в переговорному процесі беруть участь і приватні виробники озброєнь.

Спільне виробництво і результати "Рамштайна"

Зазначимо, що заява Зеленського прозвучала на тлі рішення, ухваленого в рамках 28-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", про початок спільного виробництва української зброї за кордоном. Принцип наступний: усе вироблене на європейських майданчиках з українськими технологіями буде використовуватися виключно для потреб ЗСУ до закінчення війни. Союзники готові не тільки фінансувати такі виробництва, а й забезпечити додаткові інвестиції.

Важливо

Потрібні для боротьби з БпЛА: Україна тепер виробляє власні тактичні РЛС

У рамках ініціативи планується виробництво дронів, ракет, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та інших видів озброєнь. Уже оголошено перші спільні проєкти:

Західноєвропейська компанія готується почати виробництво ракет для боротьби з "Шахедами" на території України.

Велика Британія спільно з Україною запускає випуск ракет LMM і пускових установок.

Німецька компанія Rheinmetall будує в Україні виробництво бойових машин Lynx;

Українські підприємства почали випуск боєприпасів за ліцензією Nammo (Норвегія-Фінляндія);

Компанії SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) і Raytheon (США) розширюють свою присутність на українському ринку.

Крім того, Україна вже веде переговори з Німеччиною про створення спільних виробництв на базі українських розробок. Паралельно Київ запропонував Франції налагодити випуск систем ППО, що також матиме взаємовигідний характер.

Нагадаємо, у публікації "Оборонка" журналісти розглянули питання, чому Україна відчуває дефіцит снарядів попри заявлене зростання власного виробництва. Було зазначено, що вітчизняні підприємства в Україні простоюють, не отримуючи належної підтримки з боку державних закупівельників.