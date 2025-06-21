Программа Build with Ukraine: Украина начинает производство оружия за рубежом, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте международной программы Build with Ukraine, которая предусматривает совместное производство украинского вооружения на территории стран-союзников. По его словам, первые соглашения с европейскими государствами будут подписаны уже летом 2025 года.

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“Мы будем предоставлять соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны различного типа, ракеты и, возможно, артиллерию”, — сообщил 21 июня глава государства в соцсетях.

Все производимые системы вооружения будут направлены на нужды Сил обороны Украины.

Зеленский отметил, что в 2025 году Украина уже зарезервировала 43 миллиарда долларов на нужды собственного оборонно-промышленного комплекса. Он также предложил, чтобы каждое государство-партнёр выделяло 0,25% своего ВВП на поддержку украинского ОПК в следующем году.

Что касается локаций производства, то речь идет о таких европейских странах как Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. При этом в переговорном процессе участвуют и частные производители вооружений.

Совместное производство и результаты “Рамштайна”

Отметим, что заявление Зеленского прозвучало на фоне решения, принятого в рамках 28-й встречи в формате «Рамштайн», о начале совместного производства украинского оружия за рубежом. Принцип следующий: всё произведённое на европейских площадках с украинскими технологиями будет использоваться исключительно для нужд ВСУ до окончания войны. Союзники готовы не только финансировать такие производства, но и обеспечить дополнительные инвестиции.

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В рамках инициативы планируется производство дронов, ракет, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и других видов вооружений. Уже объявлены первые совместные проекты:

Западноевропейская компания готовится начать производство ракет для борьбы с “Шахедами” на территории Украины.

Великобритания совместно с Украиной запускает выпуск ракет LMM и пусковых установок.

Немецкая компания Rheinmetall строит в Украине производство боевых машин Lynx;

Украинские предприятия начали выпуск боеприпасов по лицензии Nammo (Норвегия–Финляндия);

Компании SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция–Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) расширяют свое присутствие на украинском рынке.

Кроме того, Украина уже ведет переговоры с Германией о создании совместных производств на базе украинских разработок. Параллельно Киев предложил Франции наладить выпуск систем ПВО, что также будет носить взаимовыгодный характер.

Напомним, в публикации “Оборонка” журналисты рассмотрели вопрос, почему Украина испытывает дефицит снарядов несмотря на заявленный рост собственного производства. Было отмечено, что отечественные предприятия в Украине простаивают, не получая должной поддержки со стороны государственных закупщиков.