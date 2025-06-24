Ставка на J-16D: чому в Китаї назвали літак "незамінним" (фото)

Спеціалізований літак радіоелектронної боротьби J-16D, розроблений на основі китайського винищувача J-16, визнаний Військово-повітряними силами Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) "незамінним елементом" у структурі бойової авіації.

Related video

Майбутні війни вестимуться в умовах високої інтенсивності радіоелектронної боротьби, де контроль над електромагнітним спектром стане ключовим фактором. Видання Global Times пише, що в цьому контексті J-16D стає найважливішим елементом китайської концепції мережецентричної війни та боротьби за перевагу в повітрі.

Що відомо про літак J-16D

Створений на базі винищувача четвертого покоління J-16, літак J-16D зберігає загальну архітектуру і ключові елементи конструкції, але зазнав значних модифікацій. Основні доопрацювання торкнулися радіоелектронного комплексу і систем спеціального призначення. Попри схожість зовнішнього вигляду з базовою моделлю, новий літак є глибоко переробленою платформою, оптимізованою під завдання придушення і дезорганізації ворожих систем управління, зв'язку та ППО.

Серед відмінних рис — відсутність вбудованої гармати і оптико-локаційної станції, що дало змогу звільнити обсяги для розміщення обладнання РЕБ. Змінено носовий обтічник, під яким, імовірно, розміщується нова РЛС з активною фазованою антенною решіткою (АФАР). Збільшені контейнери на закінцівках крила і підвісні модулі під крилом і фюзеляжем вказують на різноманітність радіоелектронних систем, встановлених на борту.

Ктайський літак J-16D Фото: Відкриті джерела

За наявними даними, J-16D оснащений комплексом антен, станціями перешкод різних діапазонів і апаратурою управління. Екіпаж складається з двох осіб — пілота і штурмана-оператора, який керує складною радіоелектронною апаратурою і координує виконання завдань.

Попри відсутність прямої ударної функції, літак зберігає обмежену можливість самооборони, використовуючи вільні точки підвіски для розміщення озброєння класу "повітря-повітря".

Випробування та оцінки експертів

У листопаді 2021 року J-16D розпочав бойові навчання. У межах одного зі сценаріїв він взаємодіяв із винищувачем "п'ятого покоління" J-20, формуючи комплексну систему радіоелектронної боротьби та повітряної переваги.

Китайський експерт Ван Янань підкреслює, що крім вищевказаних можливостей з РЕБ і боротьби з літаками ДРЛВ, J-16D нібито здатний посилювати стелс-ефект J-20 і навіть забезпечувати так званий "псевдостелс" для звичайних винищувачів, тимчасово позбавляючи противника радіолокаційного контролю над повітряним простором.

Нагадаємо, наприкінці травня з'явилися фото перспективного китайського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-3000. Ця машина створена на базі військового транспортного літака Y-20 і вперше засвітилася в грудні 2024 року.