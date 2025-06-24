Ставка на J-16D: почему в Китае назвали самолет "незаменимым" (фото)

Специализированный самолет радиоэлектронной борьбы J-16D, разработанный на основе китайского истребителя J-16, признан Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «незаменимым элементом» в структуре боевой авиации.

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Будущие войны будут вестись в условиях высокой интенсивности радиоэлектронной борьбы, где контроль над электромагнитным спектром станет ключевым фактором. Издание Global Times пишет, что в этом контексте J-16D становится важнейшим элементом китайской концепции сетецентрической войны и борьбы за превосходство в воздухе.

Что известно о самолете J-16D

Созданный на базе истребителя четвертого поколения J-16, самолет J-16D сохраняет общую архитектуру и ключевые элементы конструкции, но подвергся значительным модификациям. Основные доработки коснулись радиоэлектронного комплекса и систем специального назначения. Несмотря на схожесть внешнего вида с базовой моделью, новый самолет представляет собой глубоко переработанную платформу, оптимизированную под задачи подавления и дезорганизации вражеских систем управления, связи и ПВО.

Среди отличительных черт – отсутствие встроенной пушки и оптико-локационной станции, что позволило освободить объемы для размещения оборудования РЭБ. Изменён носовой обтекатель, под которым, предположительно, размещается новая РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Увеличенные контейнеры на законцовках крыла и подвесные модули под крылом и фюзеляжем указывают на разнообразие радиоэлектронных систем, установленных на борту.

Ктайский самолет J-16D Фото: Открытые источники

По имеющимся данным, J-16D оснащен комплексом антенн, станциями помех различных диапазонов и аппаратурой управления. Экипаж состоит из двух человек – пилота и штурмана-оператора, который управляет сложной радиоэлектронной аппаратурой и координирует выполнение задач.

Несмотря на отсутствие прямой ударной функции, самолет сохраняет ограниченную возможность самообороны, используя свободные точки подвески для размещения вооружения класса «воздух-воздух».

Испытания и оценки экспертов

В ноябре 2021 года J-16D приступил к боевым учениям. В рамках одного из сценариев он взаимодействовал с истребителем “пятого поколения” J-20, формируя комплексную систему радиоэлектронной борьбы и воздушного превосходства.

Китайский эксперт Ван Янань подчеркивает, что помимо вышеуказанных возможностей по РЭБ и борьбы с самолетами ДРЛО, J-16D якобы способен усиливать стелс-эффект J-20 и даже обеспечивать так называемый «псевдостелс» для обычных истребителей, временно лишая противника радиолокационного контроля над воздушным пространством.

Напомним, в конце мая появились фото перспективного китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-3000. Эта машина создана на базе военного транспортного самолета Y-20 и впервые засветилась в декабре 2024 года.