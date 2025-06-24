ЗС РФ атакувала "шахедами" навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ: наслідки удару

У ніч на 24 червня російська армія завдала удару дронами-камікадзе Shahed по території одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних сил України. Унаслідок атаки дістав поранення один український військовослужбовець — його доправили до медичного закладу.

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"Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути численних втрат", — повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Також зазначається, що військове командування застосовує комплекс превентивних заходів, які забезпечують безпеку і здоров'я військовослужбовців на випадок повторних ударів противника по військових об'єктах ЗСУ.

"Життя і здоров'я українських воїнів — наш найвищий пріоритет", — наголосили в Сухопутних військах.

Точний час і місце об'єкта, який опинився під атакою ворожих безпілотників, наразі невідомі.

Згідно з інформацією, наданою Повітряними силами ЗСУ, за минулу ніч росіяни запустили по Україні 97 ударних БПЛА типу Shahed, а також застосували дрони-імітатори різних типів.

Українськими засобами ППО знешкоджено 78 безпілотників противника:

63 — збиті вогневими засобами ураження;

15 — локаційно втрачені/пригнічені системами РЕБ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що цей удар став продовженням цілеспрямованих атак Росії по навчальній інфраструктурі української армії. Так, 22 червня було завдано удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ, внаслідок чого загинуло троє людей.

4 червня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів у Полтавській області, а 20 травня ракета ОТРК "Іскандер" вразила військову частину в Сумській області. Тоді загинуло шестеро військовослужбовців, понад десять дістали поранення.