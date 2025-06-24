ВС РФ атаковала "шахедами" учебный центр Сухопутных войск ВСУ: последствия удара

В ночь на 24 июня российская армия нанесла удар дронами-камикадзе Shahed по территории одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В результате атаки получил ранения один украинский военнослужащий — он был доставлен в медицинское учреждение.

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"Благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь", — сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Также отмечается, что военное командование применяет комплекс превентивных мер, которые обеспечивают безопасность и здоровье военнослужащих на случай повторных ударов противника по военным объектам ВСУ.

"Жизнь и здоровье украинских воинов — наш высший приоритет", — подчеркнули в Сухопутных войсках.

Точное время и место объекта, по который оказался под атакой вражеских беспилотников, на данный момент неизвестны.

Согласно информации, предоставленной Воздушными силами ВСУ, за минувшую ночь россияне запустили по Украине 97 ударных БПЛА типа Shahed, а также применили дроны-имитаторы различных типов.

Украинскими средствами ПВО обезврежены 78 беспилотников противника:

63 — сбиты огневыми средствами поражения;

15 — локационно потеряны/подавлены системами РЭБ.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины”, — говорится в сообщении.

Отметим, что этот удар стал продолжением целенаправленных атак России по учебной инфраструктуре украинской армии. Так, 22 июня был нанесен удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ, в результате чего погибли три человека.

4 июня, российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений в Полтавской области, а 20 мая ракета ОТРК "Искандер" поразила воинскую часть в Сумской области. Тогда погибли шесть военнослужащих, более десяти получили ранения.