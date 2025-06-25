Літали на стелс-бомбардувальнику B-2 Spirit до двох днів: пілоти розкрили секрети рекордної місії (відео)

Рекорд за тривалістю польоту на стелс-літаку B-2 Spirit поставили пілоти Мелвін Діл і Браян Ніл. Місія в Афганістані тривала 44 години, до неї військові не літали в бойових умовах.

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Операція "Midnight Hammer" з атак ядерних об'єктів в Ірані стала найтривалішим польотом літаків B-2 за останні десятиліття. Сім стелс-бомбардувальників літали близько 37 годин, повідомило видання Business Insider (BI).

Весь флот B-2 американської армії складається менш ніж із двох десятків літаків. Місія в Ірані вимагала, щоб більша частина літаків літала кілька днів без очевидних поломок.

Але історичний рекорд за тривалістю польоту на стелс-бомбардувальниках належить Мелвіну Ділу і Брайану "Джетро" Нілу. Двоє пілотів ВПС у відставці в жовтні 2001 року пролетіли 44 години для виконання місії в Афганістані після атаки терористів 11 вересня на вежі Всесвітнього торгового центру в Штатах.

Браян Ніл у спілкуванні з виданням розповів, що теракт 11 вересня збігся зі щорічними навчаннями ВПС США з відпрацювання ядерного потенціалу. Повідомлення про захоплені літаки Ніл сприйняв як частину навчань.

B-2 Spirit скинув дюжину бомб JDAM в Афганістані

Завдання B-2 Spirit в Афганістані

Підрозділ Ніла готував варіанти місії для високопоставлених чиновників адміністрації 43-го президента США Джорджа Вокера Буша, охочих відповісти на теракт силою. Мелвіна Діла і Брайана Ніла відправили на завдання в Афганістан.

Обидва пілоти були добре знайомі з літаком B-2 Spirit, але літали на ньому лише кілька разів на місяць, щоб заощадити на технічному обслуговуванні. Здебільшого пілоти тренувалися на літаку T-38 — це дешевший варіант для підтримки льотних навичок, вказує BI.

Льотчики літали на B-2 над США, щоб відпрацювати далекі перельоти Фото: З відкритих джерел

Час від часу льотчики вилітали на B-2 в небо над США для тренування далеких перельотів, але вони ніколи не літали в бойових умовах. На початку жовтня 2001 року вони вилетіли рано вранці з авіабази Вайтмен у Міссурі, місця базування всіх B-2, в Афганістан.

Перед їхнім бойовим вильотом відповідальні за забезпечення пілотів спорядженням придбали ліжко і поставили його в задній частині літака, щоб льотчики могли відпочити. Тепер Ніл зі сміхом згадує імпровізовані спальні місця в стелс-бомбардувальнику ціною 2 млрд доларів.

"Коли піднімаються сходи й пілот заходить у кабіну, на підлозі є рівне місце довжиною близько 2 метрів. За два дні місії я провів на цьому ліжку близько п'яти годин", — розповів він.

Керування стелс-бомбардувальником B-2 Spirit

Ніл порівнює політ на B-2 Spirit з винищувачами F-16 Fighting Falcon і F-22 Raptor, на яких він часто літав на службі. Пілотування B-2 йому здалося як водіння вантажівки з причепом після багатьох років перебування за кермом спортивного автомобіля.

Мелвін Діл мав досвід керування стратегічним бомбардувальником Boeing B-52 Stratofortress, але B-2 Spirit — зовсім інша машина.

Літаком B-2 керує тільки один пілот, а другий у цей час може відпочивати. Однак для посадки, зльоту, скидання бомб і дозаправлення потрібні обидва члени екіпажу, зазначили в матеріалі.

Дозаправка B-2 потрібна для тривалих польотів і це далеко не просте завдання. Екіпажі заправників отримують спеціальні сертифікати для заправки різних літаків, включно з B-2, вони повинні знати унікальні характеристики кожної платформи.

"Настільки нервове випробування зазвичай триває близько 30 хвилин. Воно так само важке для пілотів бомбардувальників, як і для тих, хто заправляє літак", — йдеться у статті.

Під час тривалої дводенної місії в Афганістані пілоти В-2 отримали сім різних видів дозаправлення, сумарно їм знадобилося 750 000 фунтів палива JP-8.

Діл та Ніл скинули дюжину бомб JDAM, кожна з яких важить 4400 кг, перш ніж покинути повітряний простір Афганістану.

Нагадаємо, CNN і New York Times після отримання ранніх оцінок розвідки писали про збереження головних компонентів ядерної програми Ірану після ударів по ядерному об'єкту у Фордо.

Президент США Дональд Трамп вважає такі новини фейковими. Однак 24 червня з'явилися дані про вивезення Іраном збагаченого урану в невідомому напрямку.