ЗС РФ отримали нові ракети проти дронів для ЗРПК "Панцир": що відомо про ТКБ-1055

Держкорпорація "Ростех" оголосила про передачу російським збройним силам партії нових малогабаритних ракет ТКБ-1055 для зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцир". Ці боєприпаси покликані збільшити щільність вогню російських систем ППО.

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Розробка призначена спеціально для протидії безпілотникам, які стали однією з головних загроз для російських сил останніми роками, повідомляє пресслужба корпорації.

Зазначається, що зенітна керована ракета ближнього перехоплення ТКБ-1055 приблизно у 2 рази менша за стандартні боєприпаси комплексу "Панцирь-С1", але при цьому ефективність у боротьбі з дронами малих і середніх розмірів нібито вища.

Завдяки зменшеним розмірам ракет у комплекс можна завантажити до 48 одиниць — у чотири рази більше, ніж у стандартній конфігурації. Вони розміщуються в чотиризарядних контейнерах, які встановлюються на місце штатних пускових установок типу 95Я6.

ЗУР ТКБ-1055 для комплексу "Панцир-С1" (друга зліва) Фото: Ростех

Розробники також заявляють про можливість змішаного боєкомплекту — одночасного використання як малогабаритних, так і стандартних ракет. Це має дозволити "Панциру" гнучкіше реагувати на широкий спектр повітряних загроз — від масових нальотів дронів до крилатих ракет і авіації.

Зазначимо, що ТКБ-1055 вперше були представлені на форумі "Армія-2024" на стаціонарній установці "Панцир-СМД-Е". Виробництвом займається холдинг "Високоточні комплекси", що входить до структури "Ростех".

Технічні характеристики ракети ТКБ-1055

Дальність пуску: від 500 до 7000 метрів

Дальність за висотою: від 15 до 5000 метрів

Тип наведення: радіокомандне управління

Тип пускової установки: чотириконтейнерна, що встановлюється замість ПУ 95Я6

Боєкомплект: до 48 ракет на одну машину при повному завантаженні

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії комплекси ЗРК Rapid Ranger і легкі багатоцільові ракети Marlet. Ця система ППО являє собою легкий, мобільний і автоматизований комплекс, масою менше ніж 500 кг із чотирма готовими до запуску ракетами.