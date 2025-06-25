ВС РФ получили новые ракеты против дронов для ЗРПК "Панцирь": что известно о ТКБ-1055

Госкорпорация «Ростех» объявила о передаче российским вооруженным силам партии новых малогабаритных ракет ТКБ-1055 для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Эти боеприпасы призваны увеличить плотность огня российских систем ПВО.

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Разработка предназначена специально для противодействия беспилотникам, которые стали одной из главных угроз для российских сил в последние годы, сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что зенитная управляемая ракета ближнего перехвата ТКБ-1055 приблизительно в 2 раза меньше тандартных боеприпасов комплекса "Панцирь-С1", но при этом эффективность в борьбе с дронами малых и средних размеров якобы выше.

Благодаря уменьшенным размерам ракет в комплекс можно загрузить до 48 единиц — в четыре раза больше, чем в стандартной конфигурации. Они размещаются в четырехзарядных контейнерах, которые устанавливаются на место штатных пусковых установок типа 95Я6.

ЗУР ТКБ-1055 для комплекса "Панцирь-С1" (вторая слева) Фото: Ростех

Разработчики также заявляют о возможности смешанного боекомплекта — одновременного использования как малогабаритных, так и стандартных ракет. Это должно позволить "Панцирю" более гибко реагировать на широкий спектр воздушных угроз — от массовых налетов дронов до крылатых ракет и авиации.

Отметим, что ТКБ-1055 впервые были представлены на форуме "Армия-2024" на стационарной установке "Панцирь-СМД-Е". Производством занимается холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в структуру "Ростеха".

Технические характеристики ракеты ТКБ-1055

Дальность пуска: от 500 до 7000 метров

Дальность по высоте: от 15 до 5000 метров

Тип наведения: радиокомандное управление

Тип пусковой установки: четырехконтейнерная, устанавливаемая вместо ПУ 95Я6

Боекомплект: до 48 ракет на одну машину при полной загрузке

Напомним, Украина получит от Великобритании комплексы ЗРК Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Marlet. Данная система ПВО представляет собой лёгкий, мобильный и автоматизированный комплекс, массой менее 500 кг с четырьмя готовыми к запуску ракетами.