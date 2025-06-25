Україна створює аналог російських КАБів із дальністю до 80 км: деталі розробки (відео)

В Україні завершено першу стадію випробувань модуля планування та управління для 500 кг авіабомб, аналогічного російському УМПК. Комплект уже успішно пройшов випробування з фронтового бомбардувальника Су-24, продемонструвавши плануючий політ на 60 кілометрів із ураженням цілі.

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Розробкою модуля займається конструкторське бюро "Медоїд", повідомляє Defense Express. Як зазначають у КБ, зовні український модуль нагадує російський УМПК, але внутрішньо він серйозно відрізняється.

Зокрема, українські інженери зробили ставку на більш точну навігацію і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. За словами представника КБ Олега Вострих, у поточній конфігурації застосовується українська система навігації, однак водночас ведеться тестування рішення однієї з провідних французьких компаній.

"Модуль планування та управління під 500 кг бомбу — власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає жодних проблем, щоб підключити. Лише кілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства", — розповів Вострих.

Що стосується дальності польоту боєприпасу, то наразі бомба літає на 60 км, хоча тривають роботи над рішенням, яке дає змогу досягти ураження цілей на 80 км. При цьому теоретично дальність можна збільшити до 100 км з висоти 10 км — все залежатиме від тактики застосування.

Фінансовий бік проєкту

Фінансування розробки здійснюється через "Благодійний фонд передових технологій". Вартість одного зразка, зазначив Вострих, становить близько 1,2 млн гривень (близько 25 тисяч доларів). За словами розробників, в умовах війни це один із найбюджетніших варіантів плануючих авіабомб на ринку, водночас вітчизняна розробка дешевша за західні аналоги — JDAM-ER, AASM Hammer і GBU-39/B SDB.

"Фактично, наразі питання коштів — чи не основний стримувальний фактор для завершення робіт над цим проєктом у його поточній версії перед початком серійного виробництва вітчизняного українського КАБа", — наголосив представник бюро.

Нагадаємо, французька компанія Safran готує до серійного виробництва нову модифікацію високоточної авіаційної бомби AASM Hammer XLR зі збільшеною дальністю дії. Авіаційний боєприпас буде оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном, що дасть змогу збільшити дальність ураження цілей.