AASM Hammer у варіанті XLR: у Парижі представили модифікацію авіабомб, що застосовуються в Україні

Французька компанія Safran готує до серійного виробництва нову модифікацію високоточної авіаційної бомби AASM Hammer XLR зі збільшеною дальністю дії. Прототип було продемонстровано на Паризькому авіасалоні в Ле-Бурже, а пізніше з'явилася детальніша інформація про можливості зброї.

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Авіаційний боєприпас AASM Hammer 250 XLR буде оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном від Safran Power Units (раніше Microturbo).

За словами представника французького агентства оборонних закупівель (DGA) Арвінда Бадріната, це рішення покликане забезпечити дальність щонайменше 140 км під час скидання з висоти, що істотно перевищує показники нинішніх модифікацій із твердопаливними прискорювачами. Таким чином йдеться про фактично подвійний приріст за дальністю застосування авіабомби.

При цьому Бадрінат визнав, що розробка двигуна і компонування всіх елементів в обмеженому обсязі — непросте інженерне завдання, а запуск серійного виробництва Hammer 250 XLR запланований на 2028 рік. Після цього аналогічний підхід буде реалізовано і для 1000-кг бомб.

Особлива важливість для України

Особливого значення нова модифікація AASM Hammer XLR набуває в контексті допомоги Україні. Раніше Франція вже передавала на потреби ЗСУ боєприпаси сімейства AASM, адаптовані під використання на радянських винищувачах і штурмовиках. Ці керовані авіабомби успішно застосовуються українськими силами для завдавання ударів на глибину.

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Нова версія зі збільшеною дальністю і стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби посилить потенціал далекобійних ударів — особливо в умовах активного застосування противником РЕБ.

Нагадаємо, останнім часом Повітряні сили України успішно застосували авіабомби AASM Hammer по позиціях ЗС РФ, зокрема й російській території. 9 червня стало відомо про точний удар винищувача МіГ-29 на південному напрямку по скупченню російської піхоти та складу боєприпасів.

Наприкінці травня український МіГ-29 завдав високоточного удару по об'єкту ЗС РФ у Бєлгородській області. Під час атаки також було застосовано французькі авіабомби з модулем AASM Hammer.