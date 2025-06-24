AASM Hammer в варианте XLR: в Париже представили модификацию авиабомб, применяемых в Украине

Французская компания Safran готовит к серийному производству новую модификацию высокоточной авиационной бомбы AASM Hammer XLR с увеличенной дальностью действия. Прототип был продемонстрирован на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, а позже появилась более детальная информация о возможностях оружия.

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По словам представителя французского агентства оборонных закупок (DGA) Арвинда Бадрината, данное решение призвано обеспечить дальность не менее 140 км при сбросе с высоты, что существенно превышает показатели нынешних модификаций с твердотопливными ускорителями. Таким образом речь идет о фактически двойном приросте по дальности применения авиабомбы.

При этом Бадринат признал, что разработка двигателя и компоновка всех элементов в ограниченном объёме — непростая инженерная задача, а запуск серийного производства Hammer 250 XLR запланирован на 2028 год. После этого аналогичный подход будет реализован и для 1000-кг бомб.

Особая важность для Украины

Особое значение новая модификация AASM Hammer XLR приобретает в контексте помощи Украине. Ранее Франция уже передавала на нужды ВСУ боеприпасы семейства AASM, адаптированные под использование на советских истребителях и штурмовиках. Эти управляемые авиабомбы успешно применяются украинскими силами для нанесения ударов на глубину.

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Новая версия с увеличенной дальностью и стойкостью к средствам радиоэлектронной борьбы усилит потенциал дальнобойных ударов — особенно в условиях активного применения противником РЭБ.

Напомним, за последнее время Воздушные силы Украины успешно применили авиабомбы AASM Hammer по позициям ВС РФ, в том числе и российской территории. 9 июня стало известно о точном ударе истребителя МиГ-29 на южном направлении по скоплению российской пехоты и складу боеприпасов.

В конце мая украинский МиГ-29 нанес высокоточный удар по объекту ВС РФ в Белгородской области. В ходе атаки также были применены французские авиабомбы с модулем AASM Hammer.