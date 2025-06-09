Смертоносный Hammer: украинский МиГ- 29 одним ударом уничтожил две цели ВС РФ (видео)

Украинская тактическая авиация нанесла точечный удар по скоплению российской пехоты и складу боеприпасов на южном направлении. Удар был нанесен истребителем МиГ-29 с использованием высокоточной французской авиабомбы AASM Hammer.

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Видео успешной атаки опубликовал 8 июня Telegram-канал "Соняшник".

На видеозаписи видно, как боеприпас точно попадает в здание, где находились российские военные, после чего следует мощный взрыв. При этом взрывная волна также уничтожила находящийся рядом склад боеприпасов.

Боевое применение AASM

Отметим, что это не первый случай эффективного применения AASM по высокоприоритетным целям. Так, 7 июня украинская авиация атаковала здание, где размещались операторы российских FPV-дронов, использовавшихся для ударов по Херсонской области.

Данное вооружение успешно применяется по противнику и на его территории. Напомним, в приграничном селе Козинка Белгородской области, где находились российские военные, украинский истребитель МиГ-29 нанес удар высокоточным боеприпасом AASM Hammer. Как отметил источник, атака была нацелена на "срочников и пограничников", находившихся в доме.

Кратко о боеприпасе AASM

Французские высокоточные боеприпасы AASM (Armement Air-Sol Modulaire) предназначены для модернизации обычных бомб западного стандарта. В отличие от американских JDAM, комплекты AASM оснащаются встроенным ракетным ускорителем, что позволяет достигать целей на расстоянии до 70 км — при сбросе с большой высоты, и до 15 км — с малой.

Существует несколько модификаций, включая Hammer-250 (для 227-килограммовых бомб Mk.82) и Hammer-1000 (для 908-килограммовых Mk.84). Разработка тяжелых версий и их испытания должны были завершиться к концу 2024 года.

В прошлом году стало известно, что во Франции намерены были произвести 1200 новых боеприпасов AASM к 2025 году, часть из которых пойдет в поддержку оборонных потребностей Украины и пополнения собственных запасов.