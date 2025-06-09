Смертоносний Hammer: український МіГ-29 одним ударом знищив дві цілі ЗС РФ (відео)

Українська тактична авіація завдала точкового удару по скупченню російської піхоти та складу боєприпасів на південному напрямку. Удар завдав винищувач МіГ-29 з використанням високоточної французької авіабомби AASM Hammer.

Related video

Відео успішної атаки опублікував 8 червня Telegram-канал "Соняшник".

На відеозаписі видно, як боєприпас точно потрапляє в будівлю, де перебували російські військові, після чого відбувається потужний вибух. При цьому вибухова хвиля також знищила склад боєприпасів, що знаходився поруч.

Бойове застосування AASM

Зазначимо, що це не перший випадок ефективного застосування AASM по високопріоритетних цілях. Так, 7 червня українська авіація атакувала будівлю, де розміщувалися оператори російських FPV-дронів, що використовувалися для ударів по Херсонській області.

Це озброєння успішно застосовується по противнику і на його території. Нагадаємо, у прикордонному селі Козинка Бєлгородської області, де перебували російські військові, український винищувач МіГ-29 завдав удару високоточним боєприпасом AASM Hammer. Як зазначило джерело, атака була націлена на "строковиків і прикордонників", які перебували в будинку.

Коротко про боєприпас AASM

Французькі високоточні боєприпаси AASM (Armement Air-Sol Modulaire) призначені для модернізації звичайних бомб західного стандарту. На відміну від американських JDAM, комплекти AASM оснащуються вбудованим ракетним прискорювачем, що дає змогу досягати цілей на відстані до 70 км — під час скидання з великої висоти, і до 15 км — з малої.

Існує кілька модифікацій, зокрема Hammer-250 (для 227-кілограмових бомб Mk.82) і Hammer-1000 (для 908-кілограмових Mk.84). Розробка важких версій та їх випробування мали завершитися до кінця 2024 року.

Минулого року стало відомо, що у Франції мають намір виробити 1200 нових боєприпасів AASM до 2025 року, частина з яких піде на підтримку оборонних потреб України та поповнення власних запасів.