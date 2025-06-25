Украина создает аналог российских КАБов с дальностью до 80 км: детали разработки (видео)

В Украине завершена первая стадия испытаний модуля планирования и управления для 500 кг авиабомб, аналогичного российскому УМПК. Комплект уже успешно прошёл испытания с фронтового бомбардировщика Су-24, продемонстрировав планирующий полет на 60 километров с поражением цели.

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Разработкой модуля занимается конструкторское бюро "Медоїд", сообщает Defense Express. Как отмечают в КБ, внешне украинский модуль напоминает российский УМПК, но внутренне он серьезно отличается.

В частности, украинские инженеры сделали ставку на более точную навигацию и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. По словам представителя КБ Олега Вострых, в текущей конфигурации применяется украинская система навигации, однако вместе с тем ведется тестирование решения одной из ведущих французских компаний.

"Модуль планирования и управления под 500 кг бомбу — собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Лишь несколько минут. К изготовлению вовлечены отечественные предприятия", — рассказал Вострых.

Что касается дальности полета боеприпаса, то в настоящее время бомба летает на 60 км, хотя идут работы над решением, позволяющим достичь поражения целей на 80 км. При этом теоретически дальность можно увеличить до 100 км с высоты 10 км — все будет зависеть от тактики применения.

Финансовая сторона проекта

Финансирование разработки осуществляется через "Благотворительный фонд передовых технологий". Стоимость одного образца, отметил Вострых, составляет около 1,2 млн гривен (около 25 тысяч долларов). По словам разработчиков, в условиях войны это один из самых бюджетных вариантов планирующих авиабомб на рынке, при этом отечественная разработка дешевле западных аналогов — JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB.

"Фактически, сейчас вопрос средств — едва ли не основной сдерживающий фактор для завершения работ над этим проектом в его текущей версии перед началом серийного производства отечественного украинского КАБа", — подчеркнул представитель бюро.

Напомним, французская компания Safran готовит к серийному производству новую модификацию высокоточной авиационной бомбы AASM Hammer XLR с увеличенной дальностью действия. Авиационный боеприпас будет оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, что позволит увеличить дальность поражения целей.